Aklınızı başınıza toplayın!

Bakanlar Kurulu’ndan çıkan kararlara ilişkin daha sonra yapılan tartışmalara bakınca hayrete düşmemek mümkün değil.

Başbakan Saner'in "sadece aşı yaptırmamış kişiler test ücretini ödeyecek" açıklamasına karşın, Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre aşılı ya da aşısız olmasına bakılmaksızın herkes PCR ya da Antijen test ücretini kendi cebinden ödeyecek.

Durum böyle olunca da çarşı pazar karışacak.

Uygulamayı eleştirenler, “aşılı kişiler de aşısız kişiler de ücretli PCR testi olacak ise aşı nasıl teşvik edilecek” diye soruyor.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, testlerinin ücretli olması kararının Maliye Bakanlığı'na ait olduğunu, bunun ülke gerçekleri ile bağdaşmadığını söyledi.

Yani karara açıkça muhalefet etti.

Ülkenin sağlık politikasıyla ilgili bu kadar kritik bir meselede Sağlık Bakanı’nın onayını almadan, sadece mali kaygılarla böyle bir karar almak doğru mudur?

“Aşılı olanlara ücretsiz, aşılılara ücretli” prensibine evet dediklerini belirten Üstel, PCR testleri sayesinde salgının yayılmasının önlendiğini belirtti.

Peki PCR herkese ücretli olursa insanlar nasıl test yaptıracak?

Haftada bir test yaptıran vatandaş ayda dört test yaptırsa 100 liradan 400 liraya tekabül eder. Maliye’nin kasası bomboş diyen Maliye Bakanı Dursun Oğuz, belki bu kararla kasayı bir nebze olsun doldurur.

Ama vatandaşın cüzdanını kim dolduracak?

Ülkeyi yönetenler bunun yanıtını bir zahmet vermek zorundalar.

Aslında gazeteciler olarak bizim sormamız gereken soruyu Sağlık Bakanı Ünal Üstel sordu.

“Böyle bir dönemde ülke insanının yanında olmayan devlet, ne zaman olacak?.”

Haklısın Sayın Bakan? Sahi böyle bir dönemde ülke insanının yanında olmayan devlet, ne zaman olacak?

Bakan Üstel, “Herkes test parası bulmayabilir. O zaman salgın da yayılacak. Buna sağlık açısından onay vermemiz hiç mümkün değil. Bizle hiç istişare edilmedi” diyor.

Peki Bakanlar Kurulu’nda istişare edilmeyen bir karar, Bakanlar Kurulu kararı olarak nasıl Resmi Gazete’de yayınlanır?

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, yoğun bakımda yatan hastaların çoğunun durumu ağır olduğunu belirtirken, hükümetin kulağına küpe olması gereken uyarılarda da bulunuyor. “İpin ucu öyle bir kaçacak ki değil hastane memleket kapanacak” diyen Uçaner’in sözleri ışığında hükümet bir kez daha şapkasını önüne koyup düşünmeli.

Test ücretleri belki devlet bütçesi açısından bir katkı gibi görülebilir ama yaratacağı kaos çok daha büyük maliyetlere yol açar. Aklınızı başınıza toplayın.