Akmercan, Güvercinlik'i ziyaret etti

Beyarmudu Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ethem Akmercan ve Meclis üyesi adayları, Güvercinlik köyünü ziyaret ederek, yurttaşlarla buluştu.

Ethem Akmercan’ın basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Akmercan’a ziyaretinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve CTP Mağusa Milletvekili Asım Akansoy da eşlik etti.

Ethem Akmercan, önümüzdeki dört yıl boyunca hayata geçirilecek projelerini yurttaşlara aktardı; köy ile ilgili sorunları dinledi, sunulan çözüm önerilerini değerlendireceğini belirtti.

Akmercan projeleri ile ilgili şunları söyledi:

“Atıl durumda bulunan tüm kuyuları gözden geçirerek, kullanıma açacağız. Türkiye’den gelen suyun beldemize ulaştırılması için gereken her şeyi yapacağız.”

Akmercan, yaşlıların doktor ziyaretlerinin artırılması için gerekli girişimleri yapacağını da kaydetti.

Konuşmasında gençlere de seslenen Akmercan, “Siz gençler içinse önce ihtiyaçlı, düşük gelirli ailelerden başlayarak insanlarımızın kendi köylerinde, kendi beldelerinde yaşamalarına olanak sağlamak için Sosyal Konut Projemizi uygulamaya koyacağız. Gençlerimize, yeni evlenen çiftlerimize yardımcı olacağız. Devletimizle birlikte tüm olanaklar kullanılarak insanlarımızı konut sahibi yapacağız. Bunu Hep Beraber Paylaşarak başaracağız” dedi.

Akmercan sözlerine şöyle son verdi: “Her zaman üreten insanımızın yanında olacağız. Üreticilerimizin sorunlarını, çözüm önerilerini dikkate alacağız. Köylüden, çiftçiden halktan kopmayacağız. Hep beraber paylaşarak başaracağız.”