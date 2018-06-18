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Akmercan ve Meclis Üyesi adayları Beyarmudu'nda

Bağımsız aday Akmercan ve Belediye Meclis Üyesi Adayları Beyarmudu köyünü ziyaret etti...

18 Haziran 2018 Pazartesi 12:43
Akmercan ve Meclis Üyesi adayları Beyarmudu'nda

Beyarmudu Bağımsız Belediye Başkan adayı Ethem Akmercan ve Belediye Meclis Üyesi adayları Beyarmudu köyünü ziyaret etti. 

Akmercan ve meclis üyesi adayları Beyarmudu sakinlerinin sorunlarını dinledi, önümüzdeki dönemde yapacakları projeleri anlattı. 

Akmercan’ın seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğitde Beyarmudu ziyaretinde yurttaşlarla sohbet ederek Ethem Akmercan’a olan güven ve desteğini belirtti. 

AKMERCAN: “KATILIMI ŞEFFAFLAŞTIRACAĞIZ” 

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Akmercanseçilmeleri halinde yapacaklarını şöyle sıraladı:

“Belediyenin mali durumunu inceledikten sonra denetim için Sayıştay’ı göreve çağıracağız. Mali bilançoyu halkımızla paylaşacağız. Bütçe konusunda açık ve şeffaf olacağız. Belediyenin yıllık bilançosunu her dönem köy meydanlarında ilan edeceğiz. Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir belediye yönetimini hep beraber kuracağız.” 

Akmercan, çöp yakmanın tarihe karıştığını, geri dönüşümün mutlaka sağlanması gerektiğini vurguladı. 
Akmercan sözlerine şöyle devam etti:

“Artık yeter. Çöp yakmayı durduracağız. Yıllardır insan sağlığını tehdit eden çöp dumanları ve kötü kokulara son vereceğiz. Toplanan çöpler Güngör’deki atık toplama merkezine götürülecek. Kirli çevreyi ve çöp atıklarını geri dönüşümle temizleyerek doğayı koruyacağız. Kirli havayı çocuklarımız da soluyor, gençlerimiz de yaşlılarımız da. Hepimiz soluyoruz. Beldemizin havasını çöp dumanlarından kurtaracağız. Dumansız, temiz bir havaya hep beraber ulaşacağız.” 

Çocuk parkları, kaldırım eksikliği gibi şikâyetleri de dinleyen Akmercan’ın kültür evinin kilitli olması ile ilgili gelen şikâyetler hakkındaysa “Kültür evlerine vurulan kilitleri hep beraber açacağız, bu evlerin bazılarını müze haline getireceğiz. Kapalı, atıl durumda, tarihi geçmişi bulunan kamusal binalarımızı tekrar halkımızın kullanımına kazandıracağız. Kapalı kapıları hep beraber açacağız!” ifadelerini kullandığı belirtildi.

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