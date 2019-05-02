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Akpınar, 4 yıl hapis yatacak

02 Mayıs 2019 Perşembe 15:30
Akpınar, 4 yıl hapis yatacak
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(Kamalı Haber) - Taşkent Tavukçuluk’ta çalışan ve 9 ay boyunca işyeri adına tahsil ettiği 102 bin 436 TL’yi sirkat eden Ahmet Akpınar, suçlu bulunarak 4 yıl hapis cezası aldı.

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Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada savcı Attila Enver Etkin hazır bulundu. Dava kararını okuyan Kıdemli Yargıç Hüdaverdi, sanığın işlediği Müstahdem tarafından sirkat suçunuun ciddiyetine vurgu yapıp, bu suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi. Hüdaverdi, sanığın işlediği suçun çalışma hayatını olumsuz etkileyen ve işverenin güvenini suitmal eden suçlardan olduğuna vurgu yaptı. Hüdaverdi, sanığın kendisine ekmek verilen kapıya ihanet ettiğini ve 5 yıl boyunca çalıştığı Taşkent Tavukçuluk simli işyerinde Mağusa’daki müşterilerden Ocak- Eylül 2018 tarihleri arasında tahsil ettiği 102 bin 436 TL’yi şirketin muhasebesine yatırmayıp, sirkat suçunu defalarca işlediğini belirtti.

Hüdaverdi, tüm bu hususların sanığın aleyhine değerlendirildiğine vurgu yaptı. Hüdaverdi, sanığın yakalandığında üzerinde bulunan 16 bin 500 TL’nin dışında kalan zararın ödenmemesini de sanığın aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Hüdaverdi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 4 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.   




 

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Ahmet Akpınar
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