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Akpınar çağrıda bulundu!

DP Milletvekili Serhat Akpınar, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

29 Nisan 2022 Cuma 10:40
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Akpınar çağrıda bulundu!

Akpınar şunları söyledi:

Bir Engelli Kadınımız ! Yıllarca Şiddete uğrayan ! Yıllarca Taciz edilen ! Sömürülen ! Cinsel Tacize uğrayan .,  Böylesi yaşam engelleri ile hayata tutunan , her günü acılar ve aşağılamalar ile geçen “Anamız” kabul edeceğimiz İnsanımıza verilen mahkeme kararı kabul edilemez . Yargıcın dahi Devletin Ayıbı olarak seslendirdiği Karar sonrası beklenen !! Cumhurbaşkanımız Sn Ersin Tatar ın Hepimizin Annesi olan Cemaliye Anamızıın Affedilmesidir  ! Affetme Yetkisi kullanılamıyorsa ! süratle Cumhuriyet Meclisimiz tarafından AF çıkartılmalıdır . Burdan KKTC  Cumhuriyet Meclisi - The Legislative Assembly of the TRNC Başkanımız Sn .Zorlu Töre Demokrat Parti Başkanımız Sn . Fikri Ataoğlu Vekilimiz Sn Hasan Tosunoğlu Başbakan Sn .Faiz Sucuoğlu Ulaştırma Bakanı Sn . Erhan Arikli Dışişleri Bakanımız Sn . Tahsin Ertuğruloğlu İçişleri Bakanımız Sn . Dt Ünal Üstel Maliye Bakanımız Sn . Olgun Amcaoğlu Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız Sn . Hasan Taçoy Ekonomi Bakanımız Sn . Kutlu Evren Tarım Bakanımız Sn . Dursun Oğuz Milli Eğitim Bakanımız Sn . Nazım Çavuşoğlu Muhalefet Parti Başkanları ve Tüm Vekillerimize Çağrı yapıyorum Tufan ErhürmanKudret Özersay Gelin bir görevimiz de Cemaliye Anamızı kurtararak yaşamının son yıllarına huzur bırakacak kararı alalım . Kendi değerlerimize Sahip çıkalım . Bu sorumluluk Hepimizin .

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