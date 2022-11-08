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Akpınar: "Çocuklarımızın geleceği çalınıyor"

Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ülkenin geleceğiyle ilgili gözlemlerini paylaştı. 

08 Kasım 2022 Salı 13:32
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Akpınar: "Çocuklarımızın geleceği çalınıyor"



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Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ülkenin geleceğiyle ilgili gözlemlerini paylaştı. 

"Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır" diyen Akpınar, 'ülkemizin yaşam standarlatındaki gerilemenin ana nedeni, çocukları devlet politikalarının merkezi yapmamalarıdır' diye konuştu. 

"Ülkenin geleceği olan çocukları yetiştirmek sadece ailelerinin sorumluluğu değildir' diyen Akpınar, bir çocuğun büyürken, A'dan Z'ye kadar aslında devletin sorumluluğu altında olduğunu anlattı. ,

'Genç nesilleri ülkede tutabilmemiz gerekiyor' diyen Akpınar, bunun için doğru ekonomik programlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. 

Akpınar bugünkü durumda dünün sorunları ile bugünün çalındığını yani aslında çocukların geleceklerinin çalındığına vurgu yaptı. Akpınar, 'geleceği düşünmeliyiz' dedi.

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