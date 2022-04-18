Akpınar: DP, konuyu hassasiyetle ele alacaktır

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serhat Akpınar, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyesi Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu’nun ‘Para karşılığında makalelerin bilimsel dergilerde yayınlanması için müşteri bulduğu’ iddiasıyla ilgili araştırma başlatıldığını açıkladı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) kamuoyuna taşıdığı ve DP’ye de bilgi verdiği konuya değinen Serhat Akpınar, “Demokrat Parti ve ilgili bakanlığımız konunun önemini hassasiyetle ele alacaktır” dedi.

Akpınar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın bilgimize getirdiği ‘KKTC Serbest Liman’da faaliyet gösteren şirketle’ ilgili gerekli araştırmalar başlatılmıştır. Demokrat Parti ve ilgili bakanlığımız konunun önemini hassasiyetle ele alacaktır.”

KTÖS, Hüseyin Uzunboylu’nun “KKTC Serbest Liman’da, para karşılığı akademik yazıları dergilerde yayınlamak için şirket kurduğunu” iddia edip, bu konuda bir süreden beridir ortaya belgeler koyuyor ve bazı girişimlerde bulunuyor.

Uzunboylu’yu Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) ve Vergi Dairesi’ne de şikâyet eden KTÖS, devlet yetkililerini bu konuda tedbir almaya çağırmıştı.