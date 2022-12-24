Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı...
Adam kaçırıp dövdüler!
Adam kaçırıp dövdüler!
Sahte PCR'a hapis cezası
Sahte PCR'a hapis cezası
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı
Öldüresiye adam dövdüler!
Öldüresiye adam dövdüler!

Akpınar: ‘DP LAÇ Örgütü’ adı altında resmi bir örgümüz bulunmamaktadır

DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, ‘DP LAÇ Örgütü’ adı altında bir sosyal medya hesabına ilişkin açıklama yaparak, “‘DP LAÇ Örgütü’ adı altında resmi bir örgümüz bulunmamaktadır” dedi, paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda uyardı.

24 Aralık 2022 Cumartesi 20:21
18 Okunma
Akpınar: ‘DP LAÇ Örgütü’ adı altında resmi bir örgümüz bulunmamaktadır



Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

DP Genel Sekreteri Akpınar, ‘DP LAÇ Örgütü’ adı altında bir sosyal medya hesabının Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Meclis Üyesi adayları üzerinden varlık göstermeye çalıştığını aktardı.

Akpınar, ‘DP LAÇ Örgütü’ adı altında resmi bir örgütlerinin bulunmadığının altını çizerek, hesap üzerinden yapılan paylaşımların DP Merkezi Yönetimi tarafından yapılmadığını aktardı.

İlgili sosyal medya hesabının veya bu ismi kullanan paylaşımlar DP Yönetim Birimleri tarafından yönetilmediğini vurgulayan Akpınar, “Paylaşımlara itibar edilmemelidir. Partimizin ismini kullanarak sözde örgüt adı altında sosyal medya hesabı üzerinden veya sözde ‘DP LAÇ Örgütü’ adı altında paylaşım yapan kişiler hakkında gerekli hukuki süreçleri başlatma hakkımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyumuzla paylaşıyorum” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Evkaf Biliyorum’ yarışmalarında 48’inci hafta ödülleri de sahiplerini buldu
‘Evkaf Biliyorum’ yarışmalarında 48’inci hafta ödülleri de sahiplerini buldu
Lefke'de başıboş dolaşan muflon Taşkent Doğa Parkı yetkilerine teslim edildi
Lefke'de başıboş dolaşan muflon Taşkent Doğa Parkı yetkilerine teslim edildi
Girne’de trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Girne’de trafik kazası: 2 kişi yaralandı








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim