Akpınar: ‘DP LAÇ Örgütü’ adı altında resmi bir örgütümüz bulunmamaktadır

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

DP Genel Sekreteri Akpınar, ‘DP LAÇ Örgütü’ adı altında bir sosyal medya hesabının Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Meclis Üyesi adayları üzerinden varlık göstermeye çalıştığını aktardı.

Akpınar, ‘DP LAÇ Örgütü’ adı altında resmi bir örgütlerinin bulunmadığının altını çizerek, hesap üzerinden yapılan paylaşımların DP Merkezi Yönetimi tarafından yapılmadığını aktardı.

İlgili sosyal medya hesabının veya bu ismi kullanan paylaşımlar DP Yönetim Birimleri tarafından yönetilmediğini vurgulayan Akpınar, “Paylaşımlara itibar edilmemelidir. Partimizin ismini kullanarak sözde örgüt adı altında sosyal medya hesabı üzerinden veya sözde ‘DP LAÇ Örgütü’ adı altında paylaşım yapan kişiler hakkında gerekli hukuki süreçleri başlatma hakkımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyumuzla paylaşıyorum” dedi.