Akpınar: DP mevcut durumunu korudu

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa canlı bağlantı ile katılarak, yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi.
DP Genel Sekreteri Akpınar, halkın farklı kesim ve bölgelerde birtakım mesajlar verdiğinin görüldüğünü kaydederek, Demokrat Parti’nin mevcut durumunu koruduğunu belirtti.
Seçimde kazanan ve kaybeden olmadığını, esas kazananın halkın beklentileri olduğunu dile getiren Akpınar, DP’nin 30 Belediye Meclis Üyesi çıkarmayı hedeflediğini, 15 Belediye Meclis Üyesi çıkardıklarını aktardı.
Akpınar, DP’nin bugünü sıfır noktası olarak kabul edip, çıkan sonuçlara bağlı olarak çalışmalarını yapacağının altını çizdi, “Bundan sonraki süreçte Belediyeler Yasası’na yoğunlaşılacak” dedi.