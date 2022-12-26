Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Çaldığı karavanı başkasına sattı!
Çaldığı karavanı başkasına sattı!
Milli boksör Metin Turunç mahkemeye çıkarıldı
Milli boksör Metin Turunç mahkemeye...
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı...
Adam kaçırıp dövdüler!
Adam kaçırıp dövdüler!
Sahte PCR'a hapis cezası
Sahte PCR'a hapis cezası

Akpınar: DP mevcut durumunu korudu

26 Aralık 2022 Pazartesi 19:14
66 Okunma
Akpınar: DP mevcut durumunu korudu



Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa canlı bağlantı ile katılarak, yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi.

DP Genel Sekreteri Akpınar, halkın farklı kesim ve bölgelerde birtakım mesajlar verdiğinin görüldüğünü kaydederek, Demokrat Parti’nin mevcut durumunu koruduğunu belirtti.

Seçimde kazanan ve kaybeden olmadığını, esas kazananın halkın beklentileri olduğunu dile getiren Akpınar, DP’nin 30 Belediye Meclis Üyesi çıkarmayı hedeflediğini, 15 Belediye Meclis Üyesi çıkardıklarını aktardı.

Akpınar, DP’nin bugünü sıfır noktası olarak kabul edip, çıkan sonuçlara bağlı olarak çalışmalarını yapacağının altını çizdi, “Bundan sonraki süreçte Belediyeler Yasası’na yoğunlaşılacak” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güngördü: Bizlere destek veren tüm halkımıza teşekkür ederim
Güngördü: Bizlere destek veren tüm halkımıza teşekkür ederim
Akansoy: Bazı belediyeleri kaybetmenin burukluğunu yaşadık
Akansoy: Bazı belediyeleri kaybetmenin burukluğunu yaşadık
Hasipoğlu: Parti içinde de ciddi bir reform sürecine gireceğiz
Hasipoğlu: Parti içinde de ciddi bir reform sürecine gireceğiz








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim