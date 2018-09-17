Akpınar Eğitim Vakfı’ndan Pilot Adaylarına Yüzde 25 Burs İmkanı

GAÜ’den yapılan açıklamada, üniversite ek yerleştirmelerinde, GAÜ Pilotaj bölümünü ilk 3 tercihinde yazan adayların hem üniversite eğitimine, hem de ATPL ücretine Akpınar Eğitim Vakfı tarafından % 25 burs sağlanacağı belirtildi.

GAÜ Havacılık Yüksek Okulu ve Uluslararası Havacılık Akademisi’nin (UHA), geçen aylarda Türkiye Cumhuriyeti Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden (SHGM) aldığı tam yetkiyle mevcut uçuş ve yetki belgelerine CPL (Ticari Pilot Lisansı), IR (aletli uçuş yetkisi), IRI (öğretmen eğitimi) yetkilerini de eklediği ve Türkiye çapında da en iyiler arasında yer aldığı belirtildi.

GAÜ Havacılık Yüksekokulu Müdürü, Kaptan Pilot Mehmet Muhtaroğulları, GAÜ Pilotaj bölümü ve GAÜ Uluslararası Havacılık Akademisi olarak, artan öğrenci sayısı nedeniyle, uçak filosunu artırmak için gerekli işlemleri başlattıklarını belirtti.

Muhtaroğulları, en kısa zamanda Kıbrıs uçuşlarını da başlatmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, İstanbul’da hizmet veren GAÜ Uluslararası Havacılık Akademisi ve GAÜ Pilotaj bölümünün, Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden onaylı; Eğitim Organizasyonu Yetki Belgesine sahip (ATO – Approved Training Organization), KKTC merkezli ve onaylı, ilk uçuş okulu unvanını sahip olduklarını ve şuanda bünyelerinde 2 adet DA 20, 2 adet DA 40, 1 Adet Cessna 172 bunluğunu kaydetti