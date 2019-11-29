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Akpınar: GAÜ aile bireyleri istedikleri, partileri destekleme haklarına sahiptir

29 Kasım 2019 Cuma 21:13
Akpınar: GAÜ aile bireyleri istedikleri, partileri destekleme haklarına sahiptir

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)  Kurucu Rektör Serhat Akpınar yapılan iddialara karşı açıklamalarda bulundu.

Serhat Akpınar; “Bugün bazı haber sitelerinde sözde benim tarafımdan zorunlu tutularak Demokrat Parti Kurultayı’na katılım çağrısı yaptığıma dair bir ses kaydı  paylaşılarak anlamsız bir iddia ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Böylesine anlam dışı bir girişimi kimlerin ne maksatla ve ne için yaptığı ortadadır . GAÜ Aile Bireyleri kendi öz iradeleri ile istedikleri, kendilerine yakın gördükleri Partileri destekleme haklarına sahiptir. GAÜ Ailesi kuruluşundan bu güne tüm partilere karşı ayni mesafeyi korudu. Parti bireylerini;  partisine, dinine, inancına, rengine, tercihine ve cinsiyeti sebebiyle herhangi bir ayırıma  veya ayrıştırmaya gitmemiştir.

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