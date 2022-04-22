Akpınar: Hükümet etmek isteyenler aklınızı başınıza alın

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serhat Akpınar, vekil olarak yaşananları büyük bir endişe ve üzüntüyle izlediğini söyledi. Serhat Akpınar, halkı ve özellikle geleceğimiz olan çocukları böylesi bir yıkım sürecine sürüklemeye siyasilerin hakkı olmadığını belirterek "Allah aşkına hükümet etmek isteyenler aklınızı başınıza alın" ifadelerini kullandı.

Akpınar'ın paylaşımı şöyle:

Halkımızın bir Vekili olarak yaşananları büyük bir endişe ve üzüntüyle izliyorum . Halkımız ve özellikle Geleceğimiz olan çocuklarımızı böylesi bir yıkım sürecine sürüklemeye hakkınız yok . Allah aşkına hükümet etmek isteyenler aklınızı başınıza alın !