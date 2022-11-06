Akpınar: “İttifakta mutlak bağlılık sağlanmalı”

Akpınar: "İttifak Ortaklarımızın üst yönetimlerinin aynı hassasiyetle hareket ettiğini görmekten mutluyuz" dedi.

Akpınar'ın açıklaması şu şekilde:

Değerli Demokrat Parti Ailem .,

Yerel Yönetimler İlçe Ziyaret Programımızda akşam Demokrat Parti Güzelyurt Merkezimizde çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik . Yerel Seçimler Mutlak ittifak sürecinde Demokratlar tek yumruk . Var olan endişeler karşısında İlçelerimize ve Örgütlerimize Hükümetimiz içerisindeki Milletvekilliği temsiliyetimi teminat olarak veriyorum . DP - UBP - YDP İttifak sürecinde Demokrat Partimizin varlığına hak ihlali oluşması halinde gerekli ileri adımları hiç çekinmeden atacağız . Geçilmekte olan zor sürecin farkında ve samimi ittifak oluşumu konusunda her türlü özveriyi gösteriyoruz . İttifak Ortaklarımızın üst yönetimlerinin aynı hassasiyetle hareket ettiğini görmekten mutluyuz , ancak alt yönetimlerinin de aynı samimiyet , sevgi ve saygıyı hatta ittifak sürecine mutlak bağlılığı sağlamaları gerekiyor .

Sami bir ittifak mutlak başarıyı getirecektir