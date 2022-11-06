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Akpınar: “İttifakta mutlak bağlılık sağlanmalı”

Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar yazılı açıklama yaparak, Yerel Yönetimler İlçe Ziyaret Programı nedeniyle Demokrat Parti Güzelyurt Merkezinde toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. 

06 Kasım 2022 Pazar 13:50
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Akpınar: “İttifakta mutlak bağlılık sağlanmalı”



Akpınar: "İttifak Ortaklarımızın üst yönetimlerinin aynı hassasiyetle hareket ettiğini görmekten mutluyuz" dedi.

Akpınar'ın açıklaması şu şekilde:

Değerli Demokrat Parti Ailem ., 

Yerel Yönetimler İlçe Ziyaret Programımızda akşam Demokrat Parti Güzelyurt Merkezimizde çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik . Yerel Seçimler Mutlak ittifak sürecinde Demokratlar tek yumruk . Var olan endişeler karşısında İlçelerimize ve Örgütlerimize Hükümetimiz içerisindeki Milletvekilliği temsiliyetimi teminat olarak veriyorum . DP - UBP - YDP İttifak sürecinde Demokrat Partimizin varlığına hak ihlali oluşması halinde gerekli ileri adımları hiç çekinmeden atacağız . Geçilmekte olan zor sürecin farkında ve samimi ittifak oluşumu konusunda her türlü özveriyi gösteriyoruz . İttifak Ortaklarımızın üst yönetimlerinin aynı hassasiyetle hareket ettiğini görmekten mutluyuz  , ancak alt yönetimlerinin de aynı samimiyet , sevgi ve saygıyı hatta ittifak sürecine mutlak bağlılığı sağlamaları gerekiyor . 
Sami bir ittifak mutlak başarıyı getirecektir 

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