Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Youtube'da o kural değişiyor!
Youtube'da o kural değişiyor!
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20 yıl önce başlıyor
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20...
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel eser
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel...
Savant sendromu nedir?
Savant sendromu nedir?
Tesadüfen bulunan yeni 'en siyah cisim' ışığın yüzde 99,995'ini emiyor
Buluş bir sanatçı sayesinde keşfedildi

Akpınar, New York’a gidiyor

22 Eylül 2019 Pazar 14:37
Akpınar, New York’a gidiyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcılığı görevi kapsamında, Birleşmiş Milletler Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi’nden gelen davete katılmak üzere New York’a gidiyor. 

GAÜ’den yapılan açıklamada,  Akpınar’ın, Diplomatlar Birliği'nin BM nezdinde danışman statüsünde olan bir sivil toplum örgütü olması ve AB tarafından akredite oluşu doğrultusunda, hafta boyunca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres himayesinde birçok ülke ve kuruluşun en üst düzeyde katılım göstereceği toplantılarda hazır bulunacağı belirtildi.

Akpınar, New York’ta bulunacağı hafta boyunca, çeşitli sivil toplum örgütleri ve temsilcilerle gerçekleştireceği görüşmeler ile, yıllardır üstlendiği Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcılığı görevinde “Gözlemci” sıfatıyla Birleşmiş Milletler görüşmelerine katılım gösterecek. 

Ayrıca, Nijerya Yüksek Öğrenim Kurulu ile Dünya Ekonomi Forumu kurucusu Prof. Claus Schwab’ın katılacağı etkinliklerde Diplomatlar Birliğini ve Kıbrıs Türklerini temsil edecek Akpınar, GAÜ Kurucu Rektörü olarak New York’ta GAÜ’nün “İklim Değişikliği” hakkında üstlendiği yeni hedefleri de duyuracak.

banner22
Anahtar Kelimeler:
GAÜSerhat AkpınarNew YorkHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat elektrik kesintisi olacak!
Dikkat elektrik kesintisi olacak!
Dana: Stadyum, güzel bir spor alanı haline getirilecek
Dana: Stadyum, güzel bir spor alanı haline getirilecek
Bir Rum Bedis Plajı’nda boğularak yaşamını yitirdi
Bir Rum Bedis Plajı’nda boğularak yaşamını yitirdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim