AKSA'ya olan borçlar...

Kıb-Tek’in AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketi'ne olan borçlarının devlet borcu olarak devralınmasına ilişkin yasa tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi, Genel Kurul gelecek birleşimlerle ilgili de karar aldı. Karar şöyle:

"Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul gelecek birleşiminin saklı kalmak kaydıyla genel kurulun birleştirilerek yasama faaliyetlerinin öncelikli olma koşuluyla yasama ve denetim faaliyetlerinin birlikte gerçekleştirilmesine, 21-22 Kasım tarihli genel kurul birleşiminin birleştirilerek, 21 Kasım tarihinde yapılmasına, 28-29 Kasım tarihli genel kurul birleşiminin 28 Kasım tarihinde yapılmasına ve 5, 6 ve 12 Aralık tarihli genel kurul birleşim günlerinde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan komitesinde bütçe çalışmalarına devam edileceğinden bu tarihlerde ön görülen birleşimlerin iptal edilmesine ve buna bağlı olarak Genel Kurul birleşiminin 13 Aralık tarihinde yapılmasına karar verildi."

Karar oy birliğiyle kabul edildi.