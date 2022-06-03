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Aksa'yla en sert şekilde yollarımızı ayırmamız lazım!

Meclis Genel Kurulu, saat 11.00’de Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

03 Haziran 2022 Cuma 11:30
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Aksa'yla en sert şekilde yollarımızı ayırmamız lazım!

-CANLI AKTARIM

Genel Kurul’un gündeminde güncel konuşmalar bulunuyor.
Kurulda ilk konuşmayı CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis Genel Kurulu’nda KIB-TEK’le ilgili konuştu.
‘Aksa’nın maliyetleri fiyatlara çok yansıyor’ diyen Şahiner, bunun halk üzerinde büyük yük oluşturduğunu kaydetti. Aksa’yı ülkeden göndermek gerektiğini vurgulayan Şahiner, elektrik maliyetlerini düşürmenin tek yolunun Aksa’yla yolları ayırmak olduğunu vurguladı. 
‘Aksi takdirde fiyatlar düşmeyecek’ diyen Şahiner, ‘en sert biçimde bir an evvel bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor’ diye konuştu.
Yatırım vurgusu!
Şahiner, KIB-TEK’in iyileştirilmesi ve fiyatların düşürülmesi için yatırım yapılması gerektiğini de vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Salahi Şahiner
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