Aksa'yla en sert şekilde yollarımızı ayırmamız lazım!

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Genel Kurul’un gündeminde güncel konuşmalar bulunuyor.

Kurulda ilk konuşmayı CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis Genel Kurulu’nda KIB-TEK’le ilgili konuştu.

‘Aksa’nın maliyetleri fiyatlara çok yansıyor’ diyen Şahiner, bunun halk üzerinde büyük yük oluşturduğunu kaydetti. Aksa’yı ülkeden göndermek gerektiğini vurgulayan Şahiner, elektrik maliyetlerini düşürmenin tek yolunun Aksa’yla yolları ayırmak olduğunu vurguladı.

‘Aksi takdirde fiyatlar düşmeyecek’ diyen Şahiner, ‘en sert biçimde bir an evvel bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor’ diye konuştu.

Yatırım vurgusu!

Şahiner, KIB-TEK’in iyileştirilmesi ve fiyatların düşürülmesi için yatırım yapılması gerektiğini de vurguladı.