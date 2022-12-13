Akşam saatlerinde AKSA'dan yakıt alındı...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Çağlayan Cesurer, KIB-TEK’te hafta sonuna yetecek akaryakıt kalmadığını açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

EL-SEN Başkanı Cesurer, “Bu saatte AKSA’dan yakıt alıyoruz. Dedikodu olmasın diye…” dedi.

Cesurer, “Bilinmesinde fayda var taşıma su ile değirmen dönmez" ifadelerini kullandı.

ÖZERSAY: “HER İŞİNİZ AYIN OYUN”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden duruma tepki gösterdi.

Özersay, “KIB-TEK’i gece vakti özel firmadan yakıt dilenir ve tankerlerle yakıt aktarır konuma getirdiniz…” ifadelerini kullandı.

Rum basınında yer alan haberlere de dikkat çeken Özersay, şöyle devam etti:

“Bizim elektrikleri mamur ettiniz da kaldı Güney Kıbrıs’a satmak… ‘Elektrikte arz güvenliği sağlayacağız’ dediğiniz şey bu muydu? Her işiniz ayın oyun...”