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Akşam saatlerinde AKSA'dan yakıt alındı...

EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, akşam saatlerinde AKSA'dan yakıt aldıkları görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

13 Aralık 2022 Salı 22:27
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Akşam saatlerinde AKSA'dan yakıt alındı...



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Çağlayan Cesurer, KIB-TEK’te hafta sonuna yetecek akaryakıt kalmadığını açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

EL-SEN Başkanı Cesurer, “Bu saatte AKSA’dan yakıt alıyoruz. Dedikodu olmasın diye…” dedi.

Cesurer, “Bilinmesinde fayda var taşıma su ile değirmen dönmez" ifadelerini kullandı. 

ÖZERSAY: “HER İŞİNİZ AYIN OYUN”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden duruma tepki gösterdi.

Özersay, “KIB-TEK’i gece vakti özel firmadan yakıt dilenir ve tankerlerle yakıt aktarır konuma getirdiniz…” ifadelerini kullandı.

Rum basınında yer alan haberlere de dikkat çeken Özersay, şöyle devam etti:

“Bizim elektrikleri mamur ettiniz da kaldı Güney Kıbrıs’a satmak… ‘Elektrikte arz güvenliği sağlayacağız’ dediğiniz şey bu muydu? Her işiniz ayın oyun...”

Son Güncelleme: 13.12.2022 23:37
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