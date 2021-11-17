Künye
Kıbrıs 23
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
45 bin TL'ye sahte pasaport
45 bin TL'ye sahte pasaport
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Eşini ölümle tehdit etti!
Eşini ölümle tehdit etti!
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
banner107
Flaş Haber
En Küçük Hasta 2 Yaşında
Kapat

Akşamdan sabaha vakalar arttı

Akşamdan sabaha bildirilen hasta sayısı, akşam açıklanan hasta sayısını geçti.

17 Kasım 2021 Çarşamba 09:43
3265 Okunma
Akşamdan sabaha vakalar arttı
banner108

Yeni tip Koronavirüs Covid-19 vaka sayıları yükselişe geçti. Ülkemizde dün 27.376 test yapıldı, 191'i yerel 220 pozitif vakaya rastlandı. Vakalardan 86 kişi Lefkoşa, 64 kişi Girne, 37 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele ve 1 kişi Lefke Bölgesi'nden çıktı.

Acil Durum Hastanesi’ne dün 14 yatış yapıldı. Acil Durum Hastanesi’ne verilen Göğüs Karantina Merkezi olarak bilinen bina da 17 kişi yatıyor. 0- 17 yaş arası 42 hasta var. 109 kişi taburcu edildi.

Dün akşam açıklanan rakamlara göre, Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı 80 olurken Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı 1767 oldu.

Elde edilen bilgilere göre akşamdan sabaha bildirilen hasta sayısı, akşam açıklanan hasta sayısını geçti. Acil Durum Hastanesi’nde şu an alarm var. Hasta sayısı 260'ı geçti.

Kaynak : Haber Kıbrıs

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdoğan Posta Şubesi'nde bir personel pozitif çıktı
Akdoğan Posta Şubesi'nde bir personel pozitif çıktı
Aydılatma direğine çarptı
Aydılatma direğine çarptı
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim