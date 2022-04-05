“Aksi halde 11 Nisan'dan itibaren sendikal eylem başlatılacak”

Taşçıoğlu, Sağlık Bakanı’nın, “yürürlükte olmayan bir grev iddiası ile kadrolu hekimlere soruşturma açıldığını, sözleşmeli hekimlere de sözleşmelerinin fesih sürecinin başladığını” bildiren bir yazı gönderdiğini belirtti.

Sendikanın eylemlerinin yasalara uygun olduğunu ifade ederek, bu yazıların geri çekilmesini talep eden Taşçıoğlu, “geri çekilmemesi halinde; 11 Nisan 2022 tarihinden itibaren ikinci bir bildirim yapmaksızın acil servisler, yataklı servisler, diyaliz, onkoloji ve hematoloji hizmetleri, acil durum hastanesinde verilen hizmetler ile acil tetkik teşhis tedavi ve sevk gerektiren kurul işlemleri hariç Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine bağlı tüm yataklı birimlerde ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı sağlık merkezleri ve sağlık ocaklarında saat 09.00-12.00 saatleri arasında sendikal eylem başlatılacaktır” dedi.

Taşçıoğlu, “Sağlık Bakanının doktorlara yönelik soruşturma ve sözleşme iptali yazısına” Tıp- İş’in cevabını basınla paylaştı. Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye hitaben kaleme alınan cevabi yazıda, şunlar kaydedildi:

“29 Mart 2022 tarihinden başlayarak hastanelerde çalışan kadrolu ve sözleşmeli hekimlere gönderdiğiniz 3 Mart 2022 tarihli yazınızda, yürürlükte olmayan bir grev iddiası ile kadrolu hekimlere soruşturma açıldığını, sözleşmeli hekimlere de sözleşmelerinin fesih sürecinin başladığını bildiren bir yazı gönderdiniz.

Sendikamızın size 27 Aralık 2021 tarihinde gönderdiği mektup ile açıkladığı üzere anılan konularda başlatılmış eylem mevcut idi. 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasasının 15 ve 18 maddeleri ile Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası tüzüğünün Kısım X, Genel Hükümler, b bendinde belirtildiği üzere sendikamızın eylemleri yasalara uygundur. Sizin, üyelerimize gönderdiğiniz yasa dışı olan soruşturma ve sözleşme fesih yazılarının ivedilikle geri çekilmemesi halinde; 11 Nisan 2022 tarihinden itibaren ikinci bir bildirim yapmaksızın acil servisler, yataklı servisler, diyaliz, onkoloji ve hematoloji hizmetleri, acil durum hastanesinde verilen hizmetler ile acil tetkik teşhis tedavi ve sevk gerektiren kurul işlemleri hariç Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine bağlı tüm yataklı birimlerde ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı sağlık merkezleri ve sağlık ocaklarında saat 09.00-12.00 saatleri arasında sendikal eylem başlatılacaktır. Olumsuz bir durum yaşanmaması adına gerekli tedbirleri almanız için; gereğini bilgilerinize getiririz.”