Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Tecavüz iddiasıyla tutuklanan Ağcabay suçunu itiraf etti
Tecavüz iddiasıyla tutuklanan Ağcabay suçunu...
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi
Yayalara çarptı
Yayalara çarptı
Ghasemi, 3 gün tutuklu kalacak…
Ghasemi, 3 gün tutuklu kalacak…
Soruşturmaları devam edecek
Soruşturmaları devam edecek

Aksoy'dan Guterres'e yanıt

Hami Aksoy: “Geçmişte başarısız olmuş yöntemlerle tekrar müzakere sürecine girilmeyecek”

17 Eylül 2020 Perşembe 11:37
721 Okunma
Aksoy'dan Guterres'e yanıt

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs meselesi konusunda yaptığı açıklamaya cevap vererek, “Geçmişte başarısız olmuş yöntemlerle tekrar müzakere sürecine girilmeyecek” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs meselesi konusundaki açıklaması hakkındaki konuştu.

Aksoy, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesinin çözümüyle ilgili olarak, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yapılacağını söylediği 5+BM toplantısı hakkında açıklama yaptı.

Aksoy, “bizim açımızdan Ada’da otomatik olarak yeni bir müzakere sürecinin başlaması veya 2017 Temmuz ayında Crans Montana'da sona eren Kıbrıs Konferansı'nın kaldığı yerden devam etmesi anlamına gelmemektedir” diyerek “Ada'daki iki taraf arasında çözüm için ortak bir zemin ve vizyon bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

T.C. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geçmişte tüm müzakere süreçleri, Kıbrıs Rum tarafının Ada’da bir ortaklığın gereği olan siyasi eşitliği kabul etmemesi ve siyasi eşitliğin somut bir şekilde içinin doldurulmaması nedeniyle başarısızlığa uğramıştır.

Bunun altında da Kıbrıs Rum tarafının hem iktidarı hem doğal zenginlikleri Kıbrıs Türk tarafıyla eşit olarak paylaşmak istememesi yatmaktadır.

Bu gerçeğe rağmen Ada’da hala bir ortaklık kurulmak isteniyorsa, bunun temel koşulu olan siyasi eşitliğin, tüm unsurlarıyla birlikte içi dolu olarak Rum tarafınca önceden kabul edilmesi ve yeni bir müzakere sürecinin bunun üzerine inşa edilmesi gerekir.

Bu yapılamıyorsa o zaman iki tarafın egemen eşitlik temelinde, iki devletli çözüm üzerinde yeni bir müzakere sürecine girmeleri icap eder. Ülkemizin geçen yıl önerdiği gayrı resmi bir 5+BM toplantısı tertiplenmesi fikri bu hususların açıklığa kavuşturulmasına matuftur.

Aksi takdirde, Türkiye, önceden de açıkladığımız üzere, müphem bir zeminde ve geçmişte başarısız olmuş yöntemlerle yeni bir müzakere sürecine girmeyecektir.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tecavüz iddiasıyla tutuklanan Ağcabay suçunu itiraf etti
Tecavüz iddiasıyla tutuklanan Ağcabay suçunu itiraf etti
Avni Tayanç'ın ölüm nedeni belli oldu
Avni Tayanç'ın ölüm nedeni belli oldu
Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi Meclisten Onay Aldı
Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi Meclisten Onay Aldı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim