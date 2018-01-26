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Aksun: "Temiz ve uyuşturucudan uzak bir hayat dileriz"

Uyuşturucu suçundan yargılanarak bir yıl Denetimli Serbestliğe tabi tutulan Fırat Ömürsel yasal süreyi doldurdu...

26 Ocak 2018 Cuma 11:21
Aksun: "Temiz ve uyuşturucudan uzak bir hayat dileriz"
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Havadis gazetesinden Devrim Demir'in haberine göre; Girne Ağır Ceza Mahkemesi, Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yaralanan ve bir yıl boyunca tüm şartları yerine getiren Fırat Ömürsel’e belge verdi.

Ömürsel, dün Girne’de oturum yapan başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer huzuruna çıkarıldı.

Aksun: Temiz ve uyuşturucudan uzak bir hayat dileriz

Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, göreve geldikleri ilk 5 ayda yasa altında serbest kalan ancak tüm şartları yerine getirerek belge alan tek şahsın Fırat Ömürsel olduğunu ifade etti.

Aksun, sanığın 1 yıl boyunca yasanın gerektirdiği tüm kuralları yerine getirdiğini ifade ederek, heyet olarak teşekkür etti ve bundan sonraki hayatında uyuşturucudan uzak başarılı bir yaşam diledi.

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