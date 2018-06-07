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Aktaş: “Tarım ve hayvancılık birimi kuracağız”

Halkın Partisi Paşaköy Belediye Başkan adayı Mehmet Aktaş ve Belediye Meclis Üyesi adayları bölge ziyaretlerine devam ediyor.

07 Haziran 2018 Perşembe 13:48
Aktaş: “Tarım ve hayvancılık birimi kuracağız”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve bazı milletvekilleri ile bölge halkına ziyaret gerçekleştiren Aktaş, yeni bir vizyon ile halkın karşısına çıktıklarını vurguladı.

Bazı projelerine konuşmasında yer veren Aktaş;"Belediyeler bünyesinde hayvancılık birimi oluşturacağız. Bu birim hayvancılıkta yenilikçi adımların takipçisi olacak, verimliliği artıracak uygulamaları takip ederek eş zamanlı olarak bölge halkını bilgilendirecektir. Bu birim bölge hayvancısının veteriner ihtiyacını 7/24 karşılarken aynı zamanda yine bölge halkı için proje üreten ve ilgili projelere kaynak sağlayacak kurumlara başvuru yapan birim olarak hizmet verecektir. Buna ek olarak tarım birimi de oluşturacağız. Bu birim içinde ziraat mühendislerini göreve getirecek ve çiftçimize yerinde danışmanlık yapmasını sağlayacağız. Bu yolla zirai ilaçların doğru zamanda ve doğru miktarda kullanılmasını sağlayacak, güvenli gıda üretimini sağlarken aynı zamanda ürün fazlasını dünyaya satmanın da temel koşulunu sağlamış olacağız.” dedi.

Bölge halkının ilgisine karşılık ziyaretlerinin devam edeceğini vurgulayan Aktaş, halkın görevi tevdi etmesi halinde bu sorumluluğun altından kalkacaklarını söyledi.

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