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Akter, görevinden istifa etti

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:31
Akter, görevinden istifa etti

BRT Müdürü Aysu Basri Akter, görevinden istifa etti. Akter, istifa mektubunu Başbakan Ersin Tatar’a sundu. Akter, görevinden istifasını sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak duyurdu.

Akter’in açıklaması şöyle:

“Bugünden itibaren, BRT Müdürlüğü görevinden istifa ediyorum ve bunu da hepimize ait olan bir kurumda görev yapmanın sorumluluğuyla şeffaflık açısıdan buradan da paylaşmak istiyorum. Bu görevi siyasi bir bilinçle kabul ettim ancak kendimi siyasi bir atama gibi görmedim, çünkü, gazetecilik hayatım boyunca hiçbir zaman particilik üzerinden ilerlemedim. İstifa ediyorum çünkü ülkemizdeki siyasi sistem ne yazık ki halen böylesi görevlerin hükümetlerle birlikte değişmesini gerektiriyor, Böylece, istikrar yakalanamıyor ve kurumlarımız ilerleyemiyor. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü olarak 27 Temmuz 2018’den bugüne BRTK Müdürlüğü görevimi yurt sevgisi, gazetecilik bilinci, çağdaş ve çok sesli yayıncılık inancıyla sürdürdüm. Bu sürede en temel motivasyonum çocuklarımıza kendi televizyonlarını çok daha güçlü bir şekilde bırakabilmekti. Bu az zamanda, geride, BRT SPOR ve BRT Yaşam gibi iki yeni alternatif kanal, bir yenilenebilir enerji projesi, çalışması tamamlanmış bir DVBT2 ve IPTV projesi ve onca deneyim bırakıyorum. 34’üncü Hükümet tarafından yapılan atamamla birlikte kurumun yasalarına uygun şekilde, taraf ve parti amblemi kesinlikle gözetmeksizin yürüttüğüm görevimi toplumsal sorumluluk bilinciyle en iyi şekilde icra etmek üzere çalıştım. Bu süre içinde gerek hükümet ve devlet yetkilileri, gerekse Yönetim Kurulu üyeleriyle oldukça büyük bir uyum içinde verimli bir dönem geçirmenin memnuniyeti içerisindeyim. Görev sürem içerisindeki tüm icraatları ve önerilerimi de bir rapor halinde hem dönemin Başbakanı sayın Tufan Erhürman’a hem de bugünkü hükümetin Başbakanı sayın Ersin Tatar’a sundum. 35’inci Hükümet’in Bayrak Radyo Televizyoz Kurumu’nda yeni bir ekiple çalışma kararına binaen bugünden itibaren istifamı sunuyorum. Yeni ekibin de bu kurumun hükümetlerin ya da partilerin değil tüm toplumun, ülkenin hatta sınırlar ötesinde evrensel yayıncılığın bir unsuru olarak hareket edeceği inancını taşımak istiyorum. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun hem ciddi bir yapılanma ve dönüşüme, hem yeni bir yasal altyapı ve teknolojik yatırıma olan ihtiyacı önemlidir. Yıllarca taraf olan icraatlardan dolayı yaşanan hırpalanmışlıkla verimi düşmüş çok değerli bir personel kadrosu vardır. 25 yılı aşkın bir zamandır çalışan ancak takdirini alamayan, kadrolanmayan ya da terfi ettirilmeyen yüzlerce çalışanın hakları vardır. Umarım, bu yönde de başlatılan çalışmalar sonuçlandırılacaktır. Kamuoyuna saygılarımı sunar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda tüm çalışanlara işbirliği için gönülden teşekkür ederim.”

(BRT)

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Son Güncelleme: 24.06.2019 16:42
Anahtar Kelimeler:
Aysu Basri Akter
Yorumlar
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Wrong 2019-06-24 17:40:31

garabli sıfırın altındasın!

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garabli 2019-06-24 16:57:38

siktir git barakacı sürtük

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Realist 2019-06-24 17:27:42 @garabli

Noldu be yeğen guyruk acın var da acızlandın ?

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Vatandaş 2019-06-24 17:46:36

Aysu hanım bunları geccc..atama ile geldin görevden alınmadım ben istifa ettim diyesin diye istifa ettin..hoş geldin yeni müşavirimizzz..

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Kızıl 2019-06-24 20:22:24

Aysu Hanım'a sürtük diyen kişi, sana faşist desem az gelir. Hayvan desem hayvanlara haksızlık olur

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