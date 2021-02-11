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AKTUĞ: “BU SÜRECİ ELBİRLİĞİYLE AŞABİLİRİZ”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

11 Şubat 2021 Perşembe 10:50
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AKTUĞ: “BU SÜRECİ ELBİRLİĞİYLE AŞABİLİRİZ”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.
Lapta Belediyesi tarafından oluşturulan aşevinin çalışmalarını anlatan Aktuğ, “Üç gündür insanlarımıza sıcak yemeklerimizi ulaştırıyoruz. Burada bir profesyonel aşçı ve gıda mühendisimiz çalışıyor. Ve çokça da gönüllü hayırsever vatandaşlarımız. Hedefimiz 400-450 yemeğe çıkarmaktır bu yemeklerimizi. Ana sponsorlarımız yanında küçük-büyük yardımlar geliyor. Burada imece usulü ile toplanan yardımları gıda mühendisimizin denetiminde, aşçımızın emekleriyle hazırlıyoruz. İnsanlar kendi evlerine alışveriş yaparken, bir poşet de bizim için yapıp buraya getiriyor. Bu süreç elbirliğiyle aşılabilir” dedi.
Aşevi için yardım yapmak isteyen vatandaşlara da seslenen Aktuğ, “Dileyenler telefonlarımızdan bize ulaşıp, o günkü menünün ihtiyaçlarını ulaştırabilirler. İki merkezden dağıtım yapıyoruz Hem Karşıyaka’daki Atatürk Parkı’ndan, hem de Lapta Spor Kulübü Lokali’nden, kabı ile gelen insanlarımıza sıcak yemeklerini veriyoruz, aracı olmayan insanlarımıza da bize ulaşmaları halinde biz evlerine götürüp telsim ediyoruz” dedi.
Bölgedeki vaka sayılarını da yorumlayan Aktuğ, “Vakalarımızda azalmalar var. Ama bu her şeyi çözdük anlamına gelmiyor. O yüzden korunmaya halen ihtiyacımız var. Biz Sağlık Bakanlığı ile görüşerek, kendi hemşiremizi kursa göndererek, kendi bünyemizde ve kendi aracımızla testler yapmaya başladık. Biz önlemlerimizi artırarak ve testlerimizi çoğaltarak mücadelemize devam ediyoruz. Vatandaşlarımız da kendi emniyetlerini elden bırakmasınlar” dedi.

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Mustafa Aktuğ
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