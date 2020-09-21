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AKTUĞ: “DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Lapta bölgesinde şu anda 10’un üzerinde Covid-19 vakası olduğunu, ilk başlarda vakaların görülmesiyle 10-12 gün kadar ciddi bir tedirginlik ve panik yaşadıklarını, ancak şu anda yaşamın normale döndüğünü söyledi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 10:09
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AKTUĞ: “DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Lapta bölgesinde şu anda 10’un üzerinde Covid-19 vakası olduğunu, ilk başlarda vakaların görülmesiyle 10-12 gün kadar ciddi bir tedirginlik ve panik yaşadıklarını, ancak şu anda yaşamın normale döndüğünü söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile görüşme yaptıklarını da söyleyen Aktuğ, test sonuçları pozitif çıkan kişileri, karantina otellerine aldıklarını, esnafa da testler yaptıklarını vurguladı.

Market önleri, sağlık ocakları ve polis merkezi gibi yerlerde dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Aktuğ, şu an için Lapta bölgesinde durumun çok sakin olduğunun altını çizdi.

           

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