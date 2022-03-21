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Aktuğ: “Herkesin yapıcı önerilerle masaya oturması gereklidir”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Gündem Kıbrıs Web TV’de Gizem Özgeç’in sorularını yanıtladı.

21 Mart 2022 Pazartesi 16:30
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Aktuğ: “Herkesin yapıcı önerilerle masaya oturması gereklidir”
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ÖZEL HABER

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Gündem Kıbrıs Web TV’de Gizem Özgeç’in sorularını yanıtladı.

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı hakkında konuşan Aktuğ, “Aslında herkes reform istiyor. Belediye başkanı kimliğimizle de istiyoruz. Yasa içerisinde yetkilerin artması, katkı paylarının coğrafyaya endekslenmesi ve havuz sisteminin yaratılması gibi konular var. Asıl bunların konuşulması gerekiyor” dedi.

Reforma destek verdiğini söyleyen Aktuğ, “Mevcut sistemle belediyelerin idamesini sürdürmek gerçekten güç. Pandemi gibi kötü bir dönem geçirdik. Bu dönemde gelirlerimizin azalması yanı sıra giderlerimiz de arttı. Hem biz hem de diğer belediyeler kendi görevlerimiz olmayan görevler üstlendik. Eğer biz halkımıza hizmet için buradaysak bir ortak noktada buluşmamız gerekir ve herkesin yapıcı önerilerle masaya oturması gereklidir” dedi. 

Kamudan gelen Belediye Başkanları hakkındaki yasayı değerlendiren Aktuğ, “En son tartışılması gereken konu bu konudur. Madde diyor ki 3 dönem belediye başkanlığı yapmış kişilerin devlette danışman olarak görev yapması, kamudan gelen belediye başkanlarının danışman olarak görev yapması, ya da belediyeden gelmiş başkanların yine belediyedeki görevlerine devam etmesine yönelik bir madde var. Bizler görev insanlarıyız ev hizmet etmek için bu görevlere geldik. Evet, bu madde vardır ancak belediyeciliğin geleceğini konuşmamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Lapta Belediye BaşkanıMustafa AktuğGÜNDEM KIBRISGizem Özgeç
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