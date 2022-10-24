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Aktuğ, kararı değerlendirdi!

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, yerel seçimlere 18 belediye ile gidilmesi kararını değerlendirdi.

24 Ekim 2022 Pazartesi 15:16
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Aktuğ, kararı değerlendirdi!



Aktuğ'un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Ulusal Birlik Partimizin önderliğinde Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi hükümetinin yürüttüğü Reformlardan olan Belediyeler Reforumu çerçevesinde " Belediyelerin Birleştirilmesi " konusunda anayasa mahkemesi kararını açıklamış bulunmaktadır. İlk günden itibaren savunduğumuz ve çalışmalarına katkı koyduğumuz , çağdaş ve sürdürülebilir belediyecilik için gerekli olan reform sonucu Lapta Belediyesi ve Alsancak Belediyesi birleşerek , yeni ismi ile Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi olmuştur.
51/95 Belediyeler Yasası da yine hükümetimizin yoğun çalışması ile yakın bir zamanda geçecektir.

Başta tüm belediye çalışanı arkadaşlarıma ve halkımıza hayırlı olsun .

Belediyeler Reformu ile ilgili emek veren herkese teşekkür ederim.

Yeni dönemde yeni belediyemizle yeni yasalarımızla birikte daha kaliteli daha sürdürülebilir hizmet anlayışı kararlılığımızla, mutlu günlerde görüşmek üzere..
#kararlıyız

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