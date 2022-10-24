Aktuğ, kararı değerlendirdi!

Aktuğ'un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Ulusal Birlik Partimizin önderliğinde Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi hükümetinin yürüttüğü Reformlardan olan Belediyeler Reforumu çerçevesinde " Belediyelerin Birleştirilmesi " konusunda anayasa mahkemesi kararını açıklamış bulunmaktadır. İlk günden itibaren savunduğumuz ve çalışmalarına katkı koyduğumuz , çağdaş ve sürdürülebilir belediyecilik için gerekli olan reform sonucu Lapta Belediyesi ve Alsancak Belediyesi birleşerek , yeni ismi ile Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi olmuştur.

51/95 Belediyeler Yasası da yine hükümetimizin yoğun çalışması ile yakın bir zamanda geçecektir.

Başta tüm belediye çalışanı arkadaşlarıma ve halkımıza hayırlı olsun .



Belediyeler Reformu ile ilgili emek veren herkese teşekkür ederim.

Yeni dönemde yeni belediyemizle yeni yasalarımızla birikte daha kaliteli daha sürdürülebilir hizmet anlayışı kararlılığımızla, mutlu günlerde görüşmek üzere..

#kararlıyız