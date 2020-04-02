Aktuğ: Pozitif vakanın temas ettiği kişilere gün içerisinde test yapılacak

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bölgede 'temaslarla' ilgili çalışma yapıldığını, pozitif vakanın temas ettiği kişilere gün içerisinde test yapılacağını kaydetti.
Aktuğ, bölgedeki Coronavirüs vakası ile ilgili açıklamada bulundu.
Tüm bölgenin karantinaya alınması gerektiği ile ilgili talepleri olduklarını vurguladı. Aktuğ, "Bu yapılamayacaksa bile hastanın temas ettiği herkes bölgedeki bir otelde karantinaya alınmalı" dedi.
Aktuğ, gün içerisinde Sağlık Bakanlığı ile bölge ile ilgili görüşeceklerini ifade ederek, Yenierenköy'deki olayın tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.
İnsanların markete yüklenmemesi gerektiğinin altını çizen Aktuğ, sakin olunması gerektiğini ifade etti.
Günün ilerleyen saatlerinde açıklama yapılacağı belirtildi.
"hastanın temas ettiği herkes bölgedeki bir otelde karantinaya alınmalı" mantıklı olan bu...
kapatmazsanız biz halk olarak kapadırık ha. ne be garagözler ? oyuncak zannetdiniz ? oynarsınız milletla . kapadın be aha tek çare budur madem. hiç bşy beceremezsiniz bari durmayı bilin. bişey yapmayın yau durdurun sadece herşeyi.
Giriş çıkışlar kapanır biter bir otele karantina da ne demek ülke de para yok bune luks
Siz yerel yöneticiler olarak bu süreç i idare edemediniz. Ben olsam 24 saat hoparlörle anons yapardım. Köy içinde karakol vardır. Polisi de muhtarları da suçluyorum. Nasıl olur da bu kadar temas olur. Herhalde köyde düğün yapılmış değil.