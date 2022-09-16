Aktuğ: "Sizler bizim çınarlarımızsınız"

Belediye'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Lapta Belediyesi Sosyal Hizmetler birimi olarak pandemi süresince ara verdiğimiz etkinliklerimize yeniden başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Pandemi süresince; tamamen üyelerimizin sağlığını korumak adına uyguladığımız seyrekleştirilmiş program sonrasında, şeker / tansiyon ölçumü, ilaç temini, kuaför hizmetlerini geçtiğimiz aylarda yeniden başlatmıştık. Bugünde Lapta ve Karşıyaka üyelerimizin haricindeki Bağlı Köylerimizden 165 üyemizle, Lapta Belediyesi Güzelyalı Halk Plajında sabah kahvesi / çayı ve sonrasında öyle yemegi ikramımızla bir araya geldik.

Önümüzdeki hafta içerisinde de Lapta ve Karşıyaka daki üyelerimizle bir araya geleceğiz.

Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Aktuğ ve eşi, meclis üylerimiz ve personelimizin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Belediye Başkanımız Mustafa Aktuğ üylerimize hitaben; "sizler bizim çınarlarımızsınız, sizlerle bir arada olmaktan, sohbet etmekten mutluluk duyduk" diyerek duygularını dile getirdi.