AKTUĞ: “TEMİZ ÇEVRE KONUSUNDA FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUZ”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Çöp ayrıştırma konusunda yoğun bir çalışma içine girdiklerini söyleyen Aktuğ, “Bu proje için, bünyemize iletişim uzmanlarını da aldık. Sürekli toplantılar gerçekleştiriyoruz. Kısa süre içerisinde bir basın duyurusuyla da bunları paylaşacağız. Bilinçlendirme alanında yaratacağımız iletişim stratejisiyle, bunu halkımıza anlatacağız. Çok iyi bir kadromuz var belediyemizde, bu işe de sahip çıktılar. Bu işin devamını sağlayacak ekibimiz var. Umarım bu örnek teşkil eder, tüm ülkemizde. Projenin yüzde 87’si hibedir AB tarafından, yüzde 13’ü de Lapta Belediyesi kaynaklarından sağlanacak” dedi.