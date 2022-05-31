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Aktuğ yangınla ilgili iddialara yanıt verdi

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, KIB-TEK’in geçtiğimiz gün Geçitköy ve Tepebaşı’nda çıkan yangınla ilgili çöp kamyonunun tellere çarpması sonucu yangın meydana geldiği açıklamasına tepki gösterdi.

31 Mayıs 2022 Salı 10:34
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Aktuğ yangınla ilgili iddialara yanıt verdi

Aktuğ, “Lapta Belediyesi olarak tüm araçlarımızda araç takip sistemi bulunmaktadır. Dileyen herkes her makam ile bu bilgileri paylaşabiliriz. Bu yangınlarla ilgili belediyenin alakası olduğunu bildiğini düşünen herkesin polise şikayetçi olarak başvurmalarını öneririm” dedi.

Aktuğ’un açıklaması şu şekilde:

Son günlerde bölgemizde meydana gelen yangınlarda ilgili olarak , vatandaşlarımızı bir kez daha dikkatli olmaya davet ederken bir konu hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ihtiyacı doğduğunu düşünmekteyim.

Bölgemizdeki son dönemlerde 5 ayrı noktada çıkan yangınların hiçbirinin belediye moloz aktarma noktaları ile ilgili olmadığını ve ayrıca Geçitköy Tepebaşi yangını ile ilgili Kıbtek 'in açıklamalarındaki " çöp kamyonu çarpması sonucu " yangın çıkmıştır cümlesini kesinlikle kabul etmemekteyim. Lapta Belediyesi olarak tüm araçlarımızda araç takip sistemi bulunmaktadır. Dileyen herkes her makam ile bu bilgileri paylaşabiliriz. Bu yangınlarla ilgili belediyenin alakası olduğunu bildiğini düşünen herkesin polise şikayetçi olarak başvurmalarını öneririm.

Herkesin üzgün ve gergin olduğu bu olaylar sonucu; açıklama yapmak için eline kalem alan veya mikrofona konuşan yetkililerin kurduğu cümlelere dikkat etmesi gerektiğini düşünmekteyim. Birilerini hedef göstererek, üzerindeki sorumluluğu başkalarına atarak yapılmaya çalışılan tüm açıklamalar ortamı o kadar daha gerecektir.

Lapta Belediye personelim her konuda olduğu gibi: öncelikle halkının yanındadır ve doğaya tutkundur. 

Son dört yılda yaşadığımız onlarca yangın, sel felaketi, hortum felaketi ve pandemide kendi sağlığını/hayatını riske ederek herkesten önce sahadayız ve olmaya devam edeceğiz.

Başkanları olarak ben tümüne verdikleri emek için teşekkür ederim.

Mustafa Aktuğ

Lapta Belediye Başkanı

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