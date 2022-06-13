Aktunç: Fiyatlarda indirim için THY ile çalışma yürütüyoruz

Aktunç, 2019’da turizmin cari açığın yüzde 63’ünü kapattığını ancak pandemi döneminde bu oranların düşmesi ile devletin büyük gelir kaybı yaşadığını belirterek, üreticinin de pandemi de ürettiğini satamadığını bunun yanı sıra özel sektörün de çalışmaması nedeniyle prim yatırımlarının yapılamadığını ve bunun da devlet bütçesinde cari açık yarattığını belirtti.

Serhan Aktunç, ülke ekonomisinde turizm ve eğitimin iki büyük sektör olduğuna işaret etti. Aktunç, “siyasi ve ekonomik olarak bağımsız, kendi ayakları üzerinde durmak istiyorsak tek çıkışımız turizmdir” diye konuştu.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, turizm sezonunu başladığı bu günlerde en çok şikayet edilen bilet fiyatları konusunu da değerlendirdi.

Serhan Aktunç, uçak bileti fiyatlarıyla ilgili hafta sonu Türkiye’den gelen ekiplerle gerçekleştirilen toplantıların ardından bugün de Türk Hava Yolları yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştireceklerini belirtti.

Aktunç, 15 Haziran Çarşamba günü Türk Hava Yolları ile internet ortamında yapılacak toplantıda sefer sayılarının artırılması ve hangi bölgelerden hangi seferlerin yapılacağının belirlenmesi yönünde çalışma yapılacağını açıkladı.

Aktunç “Sefer sayılarının arttırılmasının ardından uçakları doldurmak için bilet fiyatlarında indirime gidilmesi gerekir. Sefer, koltuk vb. sayıların çoğaltılması neticesinde havayollarında koltukları doldurabilmesi için biletlerini ucuzlatması gerekir” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılacak bir anlaşma ile Türkiye’nin kendi bacağını Kuzey Kıbrıs’ın da kendi bacağını sübvanseye edeceğini ifade eden Aktunç, Türk Hava Yolları’nın bu yönde bir çalışma yapmasını talep ettiklerini kaydetti.

Türkiye’den Kıbrıs’a gelecek olan turlarda KKTC yurt dışı olarak görüldüğü için 3 taksit yapıldığını ifade eden Aktunç, yapılan istişareler sonucunda taksit miktarının 12 taksite kadar çekildiğini kaydetti. Aktunç, bu sayede Türkiye vatandaşlarının Antalya İzmir yerine KKTC’ye gelmesinin de teşvik edildiğini belirtti.

Aktunç, “Bizim kendi kendimizi düzeltmemiz gerekir biz kendi sorumluluklarımızı yerine getirmezsek ülkenin ekonomik olarak ayakta kalması için uğraşmazsak doğa bizi affetmiyor biri gelecek ve bizi yönetecek” dedi. BRT