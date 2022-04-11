Aktunç: “Küçük bir ülkede 28 belediye çok”

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LTB Asbaşkanı Akın Aktunç, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Belediyeler Reformu hakkında görüşlerini aktararak sözlerine başlayan LTB Asbaşkanı Akın Aktunç, “Bir gerçek var ki ada genelinde herkes bu reforma sıcak bakıyor. Çünkü küçük bir ülkede 28 belediye çok ve 15-16 sayısı yeterlidir. Birçok belediyenin durumu vahimdir. Bu birleşmenin altını doldurursanız güzel bir şey olur. Şuan uzaktan izliyorum ve partiler arasındaki diyaloğun olumlu olduğunu görüyorum ve bu yasanın geçeceğini düşünüyorum. 13 sayısı ile başladı ancak 17 sayısında uzlaşıya varılacağını tahmin ediyorum” dedi.

Aktunç, “Şuanda birleşecek olan belediyelerin bütçelerine bakıldı mı bilmiyorum. Bunun yanı sıra belediyelerde çalışan sayısı nedir nasıl olacak bu da soru işareti. Bir de belediyelerin araç sayıları nedir yeterli olacak mı bu konuda çalışma yapıldı mı bilmiyorum. Eğer bu konularda bir çalışma yapılmadıysa birçok sorun yaşanacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Aktunç, “Birleşme olduğunda her şey güllük gülistanlık olmayacak. Umuyorum ki bu reformdan sonra donanımlı insanlar seçilir ve belediyeler iyi bir hizmet şansını yakalar” dedi.