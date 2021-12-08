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Aktunç: “Toplum turizme sahip çıkmıyor, çünkü para kazanmıyor”

Turizm Bakanlığı Müsteşarı ve DP Milletvekili aday adayı Serhan Aktunç, “toplum turizme sahip çıkmıyor, çünkü para kazanmıyor” dedi

08 Aralık 2021 Çarşamba 18:19
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Aktunç: “Toplum turizme sahip çıkmıyor, çünkü para kazanmıyor”
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Demokrat Parti’den Lefkoşa Milletvekili aday adayı Serhan Aktunç, Kıbrıs Postası TV’de Canan Onurer’in hazırlayıp sunduğu “Seçim Masası” programına konuk olarak, adaylık sürecini ve seçilmesi durumunda hayata geçireceği icraatlarını anlattı.

Hâlihazırda Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Aktunç, yükseköğrenimini turizm üzerine gerçekleştirdiğini, özel bir üniversite 10 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştığın, Kıbrıs Postası’nda köşe yazarlığı yaptığını ve 2004 yılından bu yana hizmet sektöründe yer aldığını ifade etti.

“EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞIN YOLU, BU TOPRAKLARDA TURİZMDEN GEÇİYOR”

“Ben siyaseti seviyorum. Ülkede şeyler yapmak, taş üstüne taş koymak benim için önemli” diyen Aktunç, “Hepimizin olduğu gibi, geçmişten bugüne ülkeyi yönetenler çeşitli hatalar yaptı. KKTC, sürdürülebilir bir yapıdan çıkma yolunda ilerlemekte diye düşünüyorum. İsteyerek ya da istemeyerek yapılan bu hatalar nedeniyle KKTC, özellikle ekonomik bağımsızlık noktasında kötü bir süreç geçiriyor. Bence, ekonomik bağımsızlığın yolu, bu topraklarda turizmden geçiyor” dedi.

“TURİZM GELİRİ, 2019’DA ÜLKENİN CARİ AÇIĞININ YÜZDE 63’ÜNÜ KARŞILIYORDU”

2017 yılında KKTC’nin turizm gelirinin 864 milyon Dolar olduğunu, bu rakamın 2019’da 954 milyon Dolara kadar yükseldiğini ifade eden Aktunç, “Bu para, cari açığın yüzde 63’ünü karşılıyordu. İşte bu yüzden, ekonomik bağımsızlığın yolu turizmden geçiyor” şeklinde konuştu.

“BU TOPLUM EĞER İNANIRSA KENDİ BAĞIMSIZLIĞI İÇİN HER ŞEYİ YAPABİLİR”

Bu kapsamda turizmin; daha iyi bilen, daha iyi yöneten, sıkıntıların farkında olan insanlar tarafından yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Aktunç, sözlerine şöyle devam etti:

“Pandemi döneminde çok ciddi sıkıntılar çektik. Turizmcilere sadece 4-5 kez, hizmet sektörüne ise sadece 2 kez bin 500 TL destek ödemesi verildi. Hayatım boyunca ‘adil olmak’ taraftarı bir insan oldum. Bir bedel ödenecekse hep beraber ödenmesi gerektiğine inanıyorum. Bazı zor zamanlar fırsattır diye düşünüyorum. Bazı planlar ortaya çıkarabiliyorsam, tamam artık zamanıdır, bu ülkenin kurtuluşunu iyi etüt eden bir kişi olarak elimi taşın altına koymak mı dersiniz, çılgınlık mı dersiniz, böyle bir şeye karar verdim. İşlerimi bıraktım, zarar da ederim ama artık bu ülkede taşların yerinden oynaması gerek. Pandemi döneminde kamudan maaşlarda kesinti yapıldı bir kişi bile gıkını çıkarmadı. İnsanlara gerçekten sıkıntı yaşandığını, bu kesintilerin doğru yere gideceğini anlatırsanız, bu toplum kendi bağımsızlığı için her şeyi yapabilir diye düşünüyorum.”

“DP, KİLİT DEĞİL KİTLE PARTİSİ OLACAK”

Demokrat Parti’nin kilit değil, kitle partisi olacağını söyleyen Aktunç, 23 Ocak’ta gerçekleşecek erken genel seçimlerde DP’nin en az 7 ya da 8 kadar Milletvekili çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

“BEN HIRSLI BİR İNSANIM VE DP’İN BAŞARIYA AÇ OLDUĞUNU GÖRÜYORUM”

Neden DP” sorusunu yanıtlayan Aktunç, şöyle devam etti:

“Ben hırslı bir insanım ve DP’in başarıya aç olduğunu görüyorum. DP’yi kullanıp kendi partilerine dönen insan çok oldu. DP’nin artık kendi kültürüne, geleneğine uygun isimlere yeniliği de ekleyerek çok daha başarılı olacağına inanıyorum.”

“20 YILDIR KENDİMİ TURİZME ADAMIŞ DURUMDAYIM”

“Herkes iyi bildiği işi yapmak zorunda” diyen Aktunç, 2000 yılından bu yana 20 yıldır kendisini turizme atadığını, eğitim alıp eğitim verdiğini, turizm konusunda kafa patlatıp köşe yazıları yazdığını, bu sektörde çalıştığını, en alttan yetiştiğini ifade etti.

PROJESİ: “TTT”

Turizm sektörünün mutfağında yetiştiğini vurgulyan Aktunç, “KKTC’nin para harcayacak nüfusa ihtiyacı var. Meclis’e girmem halinde, uzun süredir üzerinde çalıştığım bir projeyi hayata girmek istiyorum: Toplum Temelli Turizm (TTT). Yani, toplumun turizmden daha geniş pay alacağı, turizm pastasının daha geniş kitlelere yayıldığı bir sistemden söz ediyorum” dedi.

“TOPLUM TURİZME SAHİP ÇIKMIYOR, ÇÜNKÜ PARA KAZANMIYOR”

Turizmin yeterince benimsenmediğini vurgulayan Aktunç, “Toplum turizmden para kazanmadığında sahip çıkılmıyor. Turizmdeki yerli istihdam oranı yüzde 10 civarında. Öte yandan turizmi yanlış da yönettik. Her şey dahil sistem evet, oteller için vazgeçilmez ama bu yüzden toplumla turist bir araya gelemiyor” dedi.

“TURİST ÜRETİMİN OLDUĞU YERDE TÜKETİM YAPMIYOR”

Aktunç, şöyle devam etti:

“Turist geliyor, otele giriyor, yöresel kıyafetler giyiyor, börek açmasını öğreniyor… Sonra otelden dışarı çıkmıyor. Üretimin olduğu yerde tüketim yapmıyor. Dışarıya çıkmasını engelliyoruz. Meclis’e girmem halinde, Toplum Temelli Turizm projemi hayata geçirmek için elimden geleni yapacağım.”

HALKA SESLENDİ…

Son olarak önce partililerine ardından da halka seslenen Aktunç, sözlerini şöyle noktaladı:

“Genel olarak empati yapmayı bilen bir insanım. İnsanların ne düşündüğünü iyi anladığımı düşünüyorum. Pek çok yerde çalıştım, iş kurdum, battım, ailem yanımda durdu, tekrardan ayağa kalktım ve mevcut işlerimin yeniden sahibi oldum. Özel sektörde insanların yaşadıkları zorlukları çok iyi biliyorum. Aldığın maaşla geçinmenin ne demek olduğunu bilen bir insanım. Kamuyu da deneyimledim diyebilirim. Aksaklıkları ve çözümleri biliyorum. Ülke için bazı değişiklikler yapıp, ekonomik olarak insanların refah seviyesini yükseltebileceğime inanıyorum. Adil olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Taktir halkın…”

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