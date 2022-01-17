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Aktunç: Turizmde halkı arkasına alacak bir sistem kurmalıyız

DP Milletvekili adayı, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, turizm pastasının toplumun geneline yayılmaması nedeniyle sektöre sahip çıkılmadığını belirterek, "Turizmde halkı arkasına alacak bir sistem kurmalıyız" dedi.

17 Ocak 2022 Pazartesi 21:33
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Aktunç: Turizmde halkı arkasına alacak bir sistem kurmalıyız
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Demokrat Parti (DP) Milletvekili adayı, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Seçim Özel’ adlı programa katılarak, turizme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aktunç, "Vatandaşlar turizmin ne kadar önemli olduğunun farkında değil..." diyerek, bu durumun turizm pastasının toplumun geneline yayılmamasından kaynakladığını vurguladı. 

2019 yılında 954 milyon Dolar turizm gelirinin var olduğuna dikkat çeken Aktunç, “Toplam cari açığımızın yüzde 63’ünü kapatıyordu. Eğitim turizmi ise cari açığımızın yüzde 33’ünü kapsıyordu. Bütün turizm olarak baktığımız zaman ise cari açığımızın yüzde 95’ini kapatan bir sektördür” dedi.

“Halkımız maalesef bunun farkında değil” diyen Aktunç, 2019 yılında hem devletin hem de üreticilerin turizmden para kazandığına dikkat çekti.

“SIKINTI TURİZM PASTASININ GENELE YAYILMAMASI...”

2020 yılında başlayan pandeminin ardından turizm sektörünün büyük bir kayıp yaşadığına da dikkat çeken Aktunç, “Turizmin ekonomiye katkısını konuştuğumuz da kimsenin küçümsememesi gerekiyor. Sıkıntı turizm pastasının genele yayılmaması...” şeklinde konuştu.

Paydaşların turizm sistemini anlaması gerektiğine de vurgu yapan Aktunç, turizmin toplum tarafından sahiplenilmesi gerektiğine işaret etti.

“PAYLAŞMAYI ÖĞRENMEK ZORUNDAYIZ”

Aktunç, “Paylaşmayı öğrenmek zorundayız... Paylaşırsak, ekonomik olarak halkımız turizmin nimetlerini daha iyi anlayacaktır ve sahip çıkacaktır. Toplumu arkasına almayan hiçbir hareket başarılı olamaz. Turizmde halkı arkasına alacak bir sistem kurmalıyız” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI 

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