Aktunç, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri ile görüştü

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, KKTC’yi temsilen İstanbul'da düzenlenen Ace of Mice Fuarı’na katıldı.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Aktunç, “Ülkemizin turizm potansiyelini artırmak, vizyonumuzu geliştirmek, anlamak ve anlatmak için birçok toplantıya katılıyor, hem ülkemiz hakkında bilgiler veriyor hem de bizleri misafir edenlerin KKTC ile ilgili sorularını yanıtlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aktuç, fuar açılışının ardından Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Ruşen İnceoğlu'nu ziyaret ettiğini de bildirdi.