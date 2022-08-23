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Aktunç’tan mesaj: Adayı üye belirlesin

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye başkanı olmak için partisine aday adaylığı başvurusu yapan Akın Aktunç parti yönetimine mesaj gönderdi. 

23 Ağustos 2022 Salı 19:56
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Aktunç’tan mesaj: Adayı üye belirlesin


GÜNDEM KIBRIS’a konuşan Aktunç, yönetimdeki bazı isimlerin parti dışından aday aramasına atıfta bulunarak, “Başkan adayını parti üyeleri belirlesin” önerisinde bulundu.

UBP amiral gemisi Lefkoşa’da “kimi aday gösterecek” tartışmaları alevlendi.
İş dünyasında bazı isimlerin ortaya atılmasının ardından son olarak Halkın Partisi eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun ismi UBP Başkan adayı olarak kulislerde anılmaya başladı.
22 yıldır Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis’inde görev yapan bunun 12 yılını da Asbaşkan olarak geçiren Akın Aktunç başkan adaylığı konusunda ısrarlı.

Ortaya çıkan isimler arasında belediyecilik alanında en deneyimli isim olduğuna dikkat çene Aktunç, “Belediyecilikteki tecrübelerim ile Lefkoşa’ya çağ atlatacağım” dedi.
Aktunç kimin başkan adayı olacağı konusunun en demokratik yolla yani üyeye sorularak belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

“Üyeye gidilsin, üye kimi seçerse diğer adaylar da seçilen başkan adayı için elinden geleni yapsın” diyen Aktunç, uzun yıllardır UBP içerisinde verdiği mücadele ile kendisine güvendiğini belirtti

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiUBPAkın Aktunç
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