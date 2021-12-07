AKÜ 7 Aralık “Dünya Sivil Havacılık Günü” nedeniyle bir sempozyum düzenledi

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik konuşmasında, dünyada sivil havacılığı etkileyen bir çok olay yaşandığını ve havacılık sektörünün bu olaylardan çok büyük etkilendiğini ifade etti.

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel bir krize dönüşen COVID 19 salgını tüm yaşamımızı ve iş yapış biçimimizi etkiledi.

Dünya Sağlık Örgütnün’nün 30 Ocak 2020’de uluslararası acil durum ilan ettiğini anlatan Özçelik, şöyle devam eti:

“Ülkemizde pandemi görülmesinin ardından uçuşlar durdurulmuştur. Tüm sektörleri derinden etkileyen pandemi, havacılık ekosistemini de büyük ölçüde etkiledi.

Havalimanımızda salgın nedeniyle tüm tedbirleri aldık. KKTC’de pandemi döneminde alınan önlemlerinin başarılı olduğunu gördük. Salgın; hava yolu şirketleri, havaalanları, güvenlik şirketleri, destek hizmetleri sağlayan kuruluşlar, yolcular gibi bu ekosistemde yer alan tüm paydaşlarda domino etkisi yarattı. Ercan Havalimanı 2012 yılında 2.236.831 yolcu ile 16.556 uçuş gerçekleşirken, 2013 yılında T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliğine devrinden sonraki yıllarda hızla büyümeye devam etmiştir. 2019 yılını 4.035.276 yolcu ve 27,568 uçuş ile tamamlamıştır. 2020 yılı Mart ayında Covid-19 salgını nedeni ile Pandemi ilan edilmesinin ardından uçuş sayılarında ciddi oranda düşüş yaşanmıştır. Bunun neticesinde 2020 yılında bir önceki yıla oranla sefer sayılarında -71,37%, yolcu sayılarında -76,53% azalış göstererek 2020 yılını 946,985 yolcu, 7,893 uçuş ile tamamlamıştır.”

2021’i 2019’un yüzde 25 rakamları ile kapatacağız

2021’de bugün 1 milyon 250 bin seviyesinde yılı kapatmayı hedeflediklerini bunun da 2019 rakamlarının yüzde 25’ine denk geldiğine dikkat çeken Özçelik, 2019 rakamlarına 2024 yılını bulacağını ifade etti.

Dünya havacılığının en kötü senaryonun yapılan aşı çalışmalarının netice vermemesi halinde Dünya havacılığının 2019 rakamlarına 2029 yılında gelineceği yönünde olduğunu anlatan Özçelik, ancak aşıların yaygınlaşması halinde olumlu senaryoların umut vereceğini kayetti.

Havalimanı işletmecisi olarak pandemi döneminde çok büyük bir maddi kayıp yaşadıklarını ifade eden Özçelik, bunun her sektörde görüldüğünü belirtti.

KKTC Sivil havacılığı bölgenin kilit oyuncusudur

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, sivil havacılığın ülkedeki tarihine değinerek Sivil Havacılık’ta kaliteli bir hizmet verildiğini kaydetti.

Havacılığın hata kabul etmeyen bir sektör olduğunu ifade eden Sofi, tüm ambargolara rağmen KKTC Sivil havacılığın var olduğunu ve hep var olacağını belirterek, bölgenin kilit oyuncu özelliğini sürdüreceğini kaydetti.

Yolcu sayımızda yüzde 65 düşüş oldu

Daha sonra söz alan Cyprus XP Direktörü ve Pegasus Hava Yolları Kıbrıs Temsilcisi Zeki Ziya, 2020’de 2019 yılına göre pandemi nedeniyle yolcu sayısında yüzde 65’lik bir düşüş yaşandığını söyledi.

Ziya, pandeminin dünya ekonomisine büyük zarar verdiğini havacılığın büyük darbe gördüğünü Pegasus hava yollarının Kıbrıs’a şu an gerçekleştirebildiği sefer sayısının 2019 yılına göre yüzde 25 olduğunu belirtti.

Gidişatın ekonomik açından hiç parlak olmadığını anlatan Ziya, bu kadar çok notam yayınlayan başka bir ülkenin de olmadığını uçak havada iken notam yayınlandığını ifade etti.

Sempozyum katılımcılara verilen plaketler ve kokteyl ile son buldu.