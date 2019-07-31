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AKÜ hırsızı 2 gün tutuklu kalacak!

Ercan Havaalanı yolu üzerinde park halinde bulunan araçtan akü çalan zanlı Haluk Kasap tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:56
AKÜ hırsızı 2 gün tutuklu kalacak!

Kamalı HaberMahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır, olayla ilgili bulguları aktardı. Bayır, huzurda bulunan zanlı Haluk Kasap’ın, 30.07.2019 tarihinde, saat 12.00' da, Meriç' de Eski Ercan -Lefkoşa yolu diye bilinen yerde, anayol yanında toprak alan içerisinde kapıları kilitli vaziyette, park halinde bulunan Meriç' de sakin Mehmet Beyoğlu'na ait CS 656 plakalı Renault 21 marka aracın sol arka camını hasar yapmaksızın açıp konu aracın ön gabosunu açtıktan sonra, araca monteli halde bulunan Exide marka 60ah 12v aküyü tasarrufunda bulunan 13 numara İngiliz anahtarı ile söküp almak suretiyle sirkat ettiği esnada konu yerde pusu görevinde olan Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Bayır, zanlının gönüllü ifade verip, suçlarını itiraf ettiğini ancak tahkikatın devam ettiğini söyledi. Bayır, zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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AKÜ Hırsızı
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