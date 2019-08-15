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Akü hırsızı cezaevine gönderildi!

(Kamalı Haber) -  Ercan Havaalanı yolu üzerinde park halinde bulunan araçlardan akü çalan zanlı Haluk Kasap dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:18
Akü hırsızı cezaevine gönderildi!

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşcuoğlu, huzurda bulunan zanlı Haluk Kasap’ın, 30.07.2019 tarihinde, saat 12.00' da, Meriç' de Eski Ercan -Lefkoşa yolu diye bilinen yerde, anayol yanında toprak alan içerisinde kapıları kilitli vaziyette, park halinde bulunan Meriç' de sakin Mehmet Beyoğlu'na ait CS 656 plakalı Renault 21 marka aracın sol arka camını hasar yapmaksızın açıp konu aracın ön gabosunu açtıktan sonra, araca monteli halde bulunan Exide marka 60ah 12v aküyü tasarrufunda bulunan 13 numara İngiliz anahtarı ile söküp almak suretiyle sirkat ettiği esnada konu yerde pusu görevinde olan Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Kuşcuoğlu, zanlının gönüllü ifade verip, suçlarını itiraf ettiğini söyledi.  Kuşcuoğlu, zanlının toplam 6 benzer suçla bağı olduğunu belirtip, Sirkat suçlarından birçok sabıkası olduğunu gösteren belgeyi mahkemeye sundu. Tahkikatı tamamlandığını belirten Kuşcuoğlu, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 

45 günü aşmayan süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
AKÜ HırsızıCezaevi
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