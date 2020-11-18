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Akü hırsızları ülkeyi dolaşmış

Akü hırsızlarının soruşturması devam ediyor.

18 Kasım 2020 Çarşamba 10:47
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Akü hırsızları ülkeyi dolaşmış

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

15-16.11.2020 tarihleri arasında, Karşıyaka’da, Lapta Belediyesi’ne araç üzerinden 2 adet akünün çalınması meselesi ile ilgili olarak poliste tutuklu olarak bulunan S.Ç.(E-29), S.Ç.(K-39) ve S.K.(E-43)’nin yapılan ileri sorgulamalarında; bahse konu şahısların aynı tarihler arasında Yılmazköy’de Zihni YAPICI’ya ait tır araç üzerinden 2 adet, Taşkınköy’de Mehmet ATEŞ’e ait vidanjör araç üzerinden de 2 adet aküyü çaldıkları tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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