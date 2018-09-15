Akyar ve Beyarmudu sınır kapılarında ticari araçlar denetlendi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Trafik Dairesi personeli ile Polis ekipleri, dün, Akyar ve Beyarmudu sınır kapılarında ticari araç denetimi yaptı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan’ın da yerinde izlediği denetimler sonucu, mesleki sürüş belgesi, işletme izni ve seyrüseferi bulunmayan araç sürücülerine ceza kesildi.