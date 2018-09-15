Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Trafik Dairesi personeli ile Polis ekipleri, dün, Akyar ve Beyarmudu sınır kapılarında ticari araç denetimi yaptı.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan’ın da yerinde izlediği denetimler sonucu, mesleki sürüş belgesi, işletme izni ve seyrüseferi bulunmayan araç sürücülerine ceza kesildi.
Akyar ve Beyarmudu sınır kapılarında ticari araçlar denetlendi
15 Eylül 2018 Cumartesi 10:09
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Trafik Dairesi personeli ile Polis ekipleri, dün, Akyar ve Beyarmudu sınır kapılarında ticari araç denetimi yaptı.
Para kalmadımı hükümette... saldırın halkın üstüne kopeklerinizle
Hükümet de para bitti heralde gene saldı itleri vatandaşın üstlerine..