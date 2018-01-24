Akyel: "Hukuk devleti olmanın koşulları yerle bir edildi”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkan Selcan Akyel, Kıbrıs Türk toplumunun en önemli özelliklerinden birinin hoşgörü ve tahammül olduğunu kaydederek, “Gelinen aşamada hoşgörü bir yana, hukuk devleti olmanın koşulları yerle bir edildi, toplum can ve mal güvenliği konusunda endişeye sevk edildi” dedi.

Akyel, geçtiğimiz gün Meclis’teki yemin töreninde ve Afrika gazetesi önünde yaşananların endişe ve üzüntü verici olduğunu kaydederek, tüm kesimlere, “Zümresel ya da kişisel çıkarlar uğruna toplumu ayrıştırmak yerine kamusal fayda hedefleyin, hukukun üstünlüğünü ve toplumsal barışı gözetin” çağrısı yaptı.

Yazılı açıklamasında, bir kesimin yurt içinden veya yurt dışından mesajlarla provoke edilmesinin, bir vekilin şiddete yöneldiğini görmenin kahredici olduğunu belirten Selcan Akyel, “Bu kabul edilebilir değil” değerlendirmesinde bulundu.

Şiddetin, hukuk dışı eyleme taviz veren bakış açısının ülkeyi kutuplaşma gibi tehlikeli bir yola itebileceğini söyleyen Selcan Akyel, şunları da ekledi:

“Yaşanan oldukça kaygı verici olayların nedenlerinin sadece basındaki ilgili yazı veya söylem nedeniyle oluşmadığı, yıllardan beri yapılmış ve bazı kesimlerce kanıksanmış hukuk ve demokrasi ihlallerinden beslendiği, açık seçik ortadadır. Dolayısıyla siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri başta olmak üzere tüm kesimleri zümresel ya da kişisel çıkarları uğruna toplumu ayrıştırmak yerine kamusal fayda hedeflemeye, hukukun üstünlüğünü ve toplumsal barışı gözetmeye davet ediyoruz.”