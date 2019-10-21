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Akyel sahte pasaportla KKTC'den çıkmadan yakalandı

Ramazan Akyel ancak KKTC’den çıkamadan yakalandı. Akyel dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Ekim 2019 Pazartesi 16:36
Akyel sahte pasaportla KKTC'den çıkmadan yakalandı

 Sahte Bulgaristan pasaportu ile İngiltere’ye gitme hayali olan zanlı Ramazan Akyel ancak KKTC’den çıkamadan yakalandı. Akyel dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Aytaç Çebi olguları aktardı. Polis, KKTC’de turist olarak bulunan zanlı Ramazan Akyel’in 20.10.2019 tarihinde saat 18.20’de adına düzenlenmiş olan TC kimlik kartı ile Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığını ve 21.10.2019 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Ercan Havalimanı’ndan önceden Turhan Osman Mehmet adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan pasaportunu Türk Havayolları’nın İstanbul aktarmalı Londra’ya gitmekte olan uçağa binmek için görevli memura verip, başkasının kimliğine büründüğünü anlattı. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada Ramazan Akyel adına olan TC kimlik kartı ile Turhan Osman Mehmet adına düzenlenmiş Bulgaristan pasaportu ile sürüş ehliyetinin tespit edilerek emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini ancak tahkikatın devam ettiğini söyleyerek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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Son Güncelleme: 21.10.2019 16:42
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberPasaportSahteKKTC
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