Akyiğit: “Yakıtı daha pahalıya almak zorunda kaldık”

KKTC’de bu hafta içinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşandı…

İskenderun Limanı üzerinden yakıtın gelmesi ve Türkiye’nin KKTC’ye hibe ettiği elektrik santrallerinin devreye girmesiyle kesintiler bugünden itibaren önlendi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, yaşanan süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Elektrik santrallerinde kombine çevirim işlemi yapıldığı takdirde enerji verimliliğinin yüzde 50’nin üzerine çıkacağını belirten Akyiğit, “Gelen yakıt desteğiyle birlikte kesintiler sonlandı” dedi.

“SİDERAL DENİZCİLİK FİRMASININ ÜLKEYE YAKIT GETİRMEMSİNDEN DOLAYI KESİNTİLER YAŞANDI”

Akyiğit, elektrik kesintilerinin sorumlusunun KIB-TEK olmadığını, Sideral Denizcilik firmasının ülkeye yakıt getirmemesinden kaynaklı bu sorunların yaşandığını söyledi.

Sideral Denizcilik firmasına, yakıtı geç getirdiği gerekçesiyle daha önceden ceza kesildiğini hatırlatan Akyiğit, “Ceza sonrasında bunu koz olarak kullandılar ve ülkeye yakıt getirmediler” ifadelerini kullandı.

“YAKITI DAHA PAHALIYA ALMAK ZORUNDA KALDIK”

Yakıtın tam bitmek üzere olduğu bir dönemde gafil avlandıklarını dile getiren Akyiğit, “Kurum olarak bu yaşananlar sonrasında yakıtı daha pahalı almak zorunda kaldık” dedi.

Akyiğit, avukatlara talimat verdiklerini ve bu işin peşini bırakmayacaklarını da sözlerine ekledi.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI