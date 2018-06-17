Alacak verecek meselesi büyüdü

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Hamitköy’de alacak verecek yüzünden silahla ev bastığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Muhammet Suat Güner dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlının soruşturmasının salimen yürütülebilmesi için ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verir.

1 kişi aranıyor

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mustafa Parlak olayla ilgili bulguları aktardı.

Parlak, zanlı Muhammet Suat Güner’in 13 Haziran tarihinde Lefkoşa Hamitköy’de meydana gelen “kanunsuz ateşli silah taşıma, tasarruf, korkutmak amacıyla silah taşıma” ve “mülke tecavüz” suçlarından tutuklu olduğunu söyledi.

Polis, zanlının henüz kimliği tespit edilmeyen meçhul şahıs ile birlikte Hamitköy’de sakin Eda Gezici’nin Aldora 28 Daire 2 adresindeki evine gidip, abisi Murat Gezici’nin kendisine olan borcunu ödemediği ve nerede olduğunu söylemediği gerekçesi ile Eda Gezici’nin müsaadesi olmadan eve girerek “mülke tecavüz” suçunu işlediğini belirtti.

Polis, zanlının ayrıca beraberinde getirmiş olduğu siyah renk tabancayı korkutmak maksadıyla Eda Gezici’ye gösterdiğini söyledi.

Soruşturma devam ediyor

Polis olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığını ve zanlının önceki gün tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Parlak, soruşturmanın devam ettiğini ve olayda kullanıldığı belirtilen silahın henüz tespit edilemediğini ve aranan bir erkek şahsın daha olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.