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Alacak verecek meselesi mahkemelik oldu

Lefkoşa’da meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Chijioke Eric Nwachukwu ve Johncristian Ojiaky  mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

18 Kasım 2020 Çarşamba 16:42
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Alacak verecek meselesi mahkemelik oldu

Lefkoşa’da meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Chijioke Eric Nwachukwu ve Johncristian Ojiaky  mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Burçin Korgan, huzurda bulunan zanlılar Chijioke Eric Nwachukwu ve Johncristian Ojıaky’nin "Soygun, Mülke Tecavüz” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 16.11.2020 tarihinde saat 20:00 raddelerinde Lefkoşa'da sakin Chijioke Eric Nwachukwu ve Johncristian Ojiaky’nin, 20. Osmanağa apt. Daire-4 Yenikent Lefkoşa adresinde ikamet etmekte olan Leonard Chukwu'nun ikametgahına izni hilafına girip aralarında çıkan alacak-verecek meselesinden dolayı adı edileni darp ettikten sonra yatak odası içerisinde muhafaza ettiği 6.400 Euro nakit parayı, Apple Macbook marka laptopu, I phone 11 pro marka cep telefonunu sirkat edip soygun suçunu işlediklerini anlattı.  

Polis, zanlıların ayni tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri ile tutuklandıklarını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlı 1'in verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini, buna ek olarak incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve tespit edilmesi gereken emareler olduğunu belirtti. Polis, zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturma hali hazırda yeni başlamış olup zanlıların serbest kalması halinde tahkikata ve alınması gereken emarelere etki edebileceklerini söyleyerek,  zanlıların 2 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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