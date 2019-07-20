Alaminyo Şehitleri yarın anılıyor

Alaminyo şehitleri yarın Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitler Anıtı önünde saat 19.30’da düzenlenecek törenle anılacak.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan yayımladığı mesajda, “Alaminyo köyünde ikamet eden masum ve savunmasız insanlarımızın ailelerinden kopartılıp şehit edilişi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir” dedi.

Rum ve Yunan askerlerinin 20 Temmuz 1974’te köyü kuşatma altına alıp, 15 Kıbrıs Türkü’nü kurşuna dizdiğini kaydeden Gürsel Benan, şehitlere rahmet diledi, gazileri andı.