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Alaminyo Şehitleri yarın anılıyor

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:56
Alaminyo Şehitleri yarın anılıyor

Alaminyo şehitleri yarın Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitler Anıtı önünde saat 19.30’da düzenlenecek törenle anılacak.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan yayımladığı mesajda, “Alaminyo köyünde ikamet eden masum ve savunmasız insanlarımızın ailelerinden kopartılıp şehit edilişi tarihimize kara bir  leke  olarak  geçmiştir” dedi. 

Rum ve Yunan askerlerinin 20 Temmuz 1974’te köyü  kuşatma  altına  alıp, 15 Kıbrıs Türkü’nü kurşuna  dizdiğini kaydeden Gürsel Benan, şehitlere rahmet diledi, gazileri andı.

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Son Güncelleme: 20.07.2019 10:58
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberTÖRENAnmaAlaminyo Şehitleri
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