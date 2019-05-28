Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...
Samsung Galaxy A10e ortaya çıktı!
Galaxy A10e ortaya çıktı!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...

Alanya deniz otobüsü seferleri 2 Haziran'da başlıyor

Alanya - Girne ve Girne - Alanya, karşılıklı deniz otobüsü seferleri 2 Haziran'da yeniden başlayacak.

28 Mayıs 2019 Salı 14:42
Alanya deniz otobüsü seferleri 2 Haziran'da başlıyor
banner44

Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram ve  Antalya Turizm Tanıtma Ofisi Koordinatörü Nazmi Pınar konu ile ilgili Alanya’da yaptıkları resmi ziyaret ve incelemeler sonucunda, Deniz otobüsü işletmecisi ilgili firmadan da elde ettikleri bilgiler ışığında Alanya-Kıbrıs deniz hattının yeniden açıldığını duyurdular. 

BEYAZBAYRAM: “GİRNE-ALANYA SEFERLERİ HAYIRLI OLSUN”

banner41
Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram, geçtiğimiz yıl da gerçekleşen Alanya-Girne deniz otobüsü seferlerinin bu yıl yeniden başlamasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

Beyazbayram, “Karşılıklı gerçekleşen bu seferler, birbirine yakın hatta iç içe geçmiş olan benzer kültürlerimizin bilinirliğinin daha net görünmesine de olanak sağlamaktadır. Turizm açısından da son derece önemli olan deniz yolu taşımacılığının hem Alanya hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir kazanım olacağına inanmaktayız” dedi.

Antalya’da faaliyet gösteren ve Turizm Bakanlığına bağlı çalışan Turizm Tanıtma Ofisi Koordinatörü Nazmi Pınar da açıklamasında, deniz otobüsü seferlerinin Alanya-Kıbrıs arasında bir köprü olduğuna dikkat çekti. Pınar, “Bir ada ülkesi olan Kuzey Kıbrıs’a ne kadar çok ulaşım imkanı sağlanır ise gelişimi ve bilinirliği o kadar artmaktadır. Türkiye’de turizm açısından çok önemli bir yerde olan Alanya’dan Kıbrıs’a gerçekleşecek olan bu deniz seferlerinin hayırlara vesile olmasını dilerim. İlk seferin 2 Haziran Pazar günü Girne Limanından 09.30 da gerçekleşmesi planlanıyor. 12.45 sularında ise deniz otobüsünün Alanya limanında olması bekleniyor. 3 saat 15 dakika süren seferin kazasız, belasız olması ve devamlılığı son derece önemli. Bakanlığımız çalışmaları içerisinde önemli bir yer tutan tanıtım faaliyetlerinde, Alanya ve Antalya’da yaşayan yada tatile gelen farklı uyruklu turistlerin çok yakın bir mesafe olan Kuzey Kıbrıs’a ziyaret etmeleri için çalışmalarımız devam etmektedir” diye konuştu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Alanya Deniz Otobüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Tenktas this 2019-05-28 19:02:06

Ne kadar sefer o kadar suçlu

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Doğru Söz 2019-05-28 18:20:12

Geçen yıl ilgili seferlerle gelen ve giden yolcu sayılarını bir söyleyin de bilelim. Bu seferlerin Turizm dışında başka işlere de hızmet edip etmediğini anlıyalım.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Amaniiiin 2019-05-28 21:26:34

Hurra!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Xman 2019-05-28 23:05:15

550 ile 450 tl arasi sefer fiyatlari. Bu neyin kafasi.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Devlet piyangosu çekildi!
Devlet piyangosu çekildi!
Açılışa, Akıncı ve Tatar da katıldı
Açılışa, Akıncı ve Tatar da katıldı
Oğuz: Hayvan kaçakçılığıyla mücadele edeceğiz
Oğuz: Hayvan kaçakçılığıyla mücadele edeceğiz

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim