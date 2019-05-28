Alanya deniz otobüsü seferleri 2 Haziran'da başlıyor

Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram ve Antalya Turizm Tanıtma Ofisi Koordinatörü Nazmi Pınar konu ile ilgili Alanya’da yaptıkları resmi ziyaret ve incelemeler sonucunda, Deniz otobüsü işletmecisi ilgili firmadan da elde ettikleri bilgiler ışığında Alanya-Kıbrıs deniz hattının yeniden açıldığını duyurdular.

BEYAZBAYRAM: “GİRNE-ALANYA SEFERLERİ HAYIRLI OLSUN”

Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram, geçtiğimiz yıl da gerçekleşen Alanya-Girne deniz otobüsü seferlerinin bu yıl yeniden başlamasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

Beyazbayram, “Karşılıklı gerçekleşen bu seferler, birbirine yakın hatta iç içe geçmiş olan benzer kültürlerimizin bilinirliğinin daha net görünmesine de olanak sağlamaktadır. Turizm açısından da son derece önemli olan deniz yolu taşımacılığının hem Alanya hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir kazanım olacağına inanmaktayız” dedi.

Antalya’da faaliyet gösteren ve Turizm Bakanlığına bağlı çalışan Turizm Tanıtma Ofisi Koordinatörü Nazmi Pınar da açıklamasında, deniz otobüsü seferlerinin Alanya-Kıbrıs arasında bir köprü olduğuna dikkat çekti. Pınar, “Bir ada ülkesi olan Kuzey Kıbrıs’a ne kadar çok ulaşım imkanı sağlanır ise gelişimi ve bilinirliği o kadar artmaktadır. Türkiye’de turizm açısından çok önemli bir yerde olan Alanya’dan Kıbrıs’a gerçekleşecek olan bu deniz seferlerinin hayırlara vesile olmasını dilerim. İlk seferin 2 Haziran Pazar günü Girne Limanından 09.30 da gerçekleşmesi planlanıyor. 12.45 sularında ise deniz otobüsünün Alanya limanında olması bekleniyor. 3 saat 15 dakika süren seferin kazasız, belasız olması ve devamlılığı son derece önemli. Bakanlığımız çalışmaları içerisinde önemli bir yer tutan tanıtım faaliyetlerinde, Alanya ve Antalya’da yaşayan yada tatile gelen farklı uyruklu turistlerin çok yakın bir mesafe olan Kuzey Kıbrıs’a ziyaret etmeleri için çalışmalarımız devam etmektedir” diye konuştu.